Gymnasielärare i kemi

Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt.
Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vi söker en lärare i kemi på gymnasienivå som trivs med samarbete i arbetslag och som på ett naturligt sätt bidrar i lärarkollegiets allmänna åtaganden.
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Tjänsten kan gå att kombinera med andra ämnen för möjlighet till högre procent. Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
• Undervisning enligt Skolverkets krav i kemi på gymnasiet.Kvalifikationer
• Det är önskvärt att du har lärarlegitimation på gymnasienivå. Om legitimation saknas kan tidigare erfarenhet av undervisning vara meriterande men inte ett krav.
• Du behöver känna dig bekväm med att arbeta med pedagogiska IT-verktyg.
Uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
• Du är öppen och relationsskapande personlighet då kontakten med dina kollegor och det förtroende du kan bygga med eleverna väger tungt.
• Du gillar samarbete, tar ansvar för det område du arbetar inom och bistår dina kollegor när möjlighet och utrymme finns.
• Du har god personkännedom och kan möta varierande behov och prestationer på ett respektfullt sätt. Även utanför klassrummet bör du kunna agera som en förebild för eleverna i såväl bemötande som i livsstilsfrågor.
• Du ser möjligheter i din vardag och bidrar gärna till elevernas och verksamhetens utveckling.
Vi erbjuder
Då Härjedalens kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad har du möjlighet att arbeta heltid om du så önskar.
Härjedalens gymnasium som arbetsplats erbjuder dig en miljö där du får arbeta nära andra lärare i arbetslag i en skola där verksamhetsbeslut flyttas så nära berörda parter som möjligt. Personalen på skolan har en god och nära kontakt med eleverna och här finns goda möjligheter att vara med och utveckla både verksamhet och elever.
Skolan ligger i Sveg med tre olika skidanläggningar inom 1,5 timmes bilfärd. I vår närhet finns fina naturmiljöer och goda möjligheter till olika typer av idrottande.
Sök till oss och få en dynamisk arbetsmiljö och en fritid full av naturupplevelser!
Kontaktinformation
Helena Larsson, Rektor, 0680 - 162 16, helena.larsson@herjedalen.se
Karin Kers, Fackligt ombud Sveriges Lärare, 073 - 071 09 01, karin.kers@herjedalen.se
Arbetsplats
Sveg Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5091753419". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens kommun
(org.nr 212000-2510), http://www.herjedalen.se Kontakt
Rektor
Helena Larsson helena.larsson@herjedalen.se 0680 - 162 16 Jobbnummer
9784478