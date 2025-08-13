Gymnasielärare i kemi
2025-08-13
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Ehrensvärdska gymnasiet är en skola med ca. 630 elever. Vi har en hög förväntan på våra elever. Vi värdesätter att man är en god arbetskamrat där vi alla försöker hjälpas åt så att vi och våra elever får en bra arbetsmiljö där vi trivs.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Uppdraget innebär undervisning i kemi 50% samt även 50% i annat ämne/stöd på gymnasiet.Kvalifikationer
Behörig med legitimation för att undervisa i gymnasiet i ämnena kemi och/eller annat ämne. Du behöver ha goda ämneskunskaper, samt kunna skapa goda kontakter och ha en hög förväntan på eleverna.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
