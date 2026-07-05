Gymnasielärare i idrott
Honesta Gymnasieskolor AB / Gymnasielärarjobb / Örnsköldsvik Visa alla gymnasielärarjobb i Örnsköldsvik
2026-07-05
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Höga Kusten Teoretiska Gymnasium är en fristående gymnasieskola belägen i hjärtat av Örnsköldsvik, precis vid hamnen och nära resecentrum med goda kommunikationer. Sedan starten 2009 har vi erbjudit utbildning inom naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet.
Vår skola präglas av höga ambitioner, god studiero och ett nära samarbete mellan elever och personal. Kunskap, bildning, vetenskaplighet och engagemang är centrala delar av vår verksamhet. Vi är också stolta över att för andra året i rad ha rankats som Örnsköldsviks bästa gymnasium och tredje bäst i länet av den oberoende jämförelsetjänsten Ednia.
Hos oss finns även ett väl utvecklat Erasmus-samarbete, vilket ger både elever och personal möjlighet till internationella erfarenheter genom utbyten, fortbildning och jobbskuggning i Europa.
På hkt.se kan du läsa mer om skolan.Publiceringsdatum2026-07-05Om tjänsten
Vi söker nu en lärare i idrott och hälsa till Höga Kusten Teoretiska Gymnasium.
Tjänsten är en visstidsanställning på 50 procent under höstterminen 2026, med start vid skolstart i augusti och fram till årsskiftet. Eftersom tjänsten omfattar halvtid under en avgränsad period kan den passa bra för dig som vill kombinera uppdraget med annan tjänstgöring, studier eller annan verksamhet.
Undervisningen sker på gymnasienivå och omfattar kurser i idrott och hälsa. Som idrottslärare hos oss möter du elever från våra olika program och får en viktig roll i att skapa undervisning som främjar rörelseglädje, hälsa, ansvarstagande och personlig utveckling.
Vi söker dig som är behörig lärare i idrott och hälsa, alternativt har annan relevant kompetens och erfarenhet av undervisning och arbete med ungdomar. Du behöver vara trygg i mötet med elever, tydlig i din undervisning och ha förmåga att skapa struktur, engagemang och goda relationer.
Hos oss blir du en del av en lagom stor och engagerad skola där relationer, tydlighet och undervisningens kvalitet står i centrum. Du kommer att arbeta nära kunniga kollegor i en skolmiljö där vi värdesätter professionalitet, trivsel, samarbete och ett genuint engagemang för elevernas utveckling.
Eftersom tjänsten är på halvtid och tidsbegränsad till höstterminen kan den passa både dig som söker ett mindre uppdrag och dig som vill kombinera undervisningen med något annat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: peter.hallander@hkt.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Honesta Gymnasieskolor AB
(org.nr 559025-8108)
Järnvägsgatan 3 (visa karta
)
891 39 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Höga Kusten teoretiska gymnasium Kontakt
Rektor
Peter Hållander peter.hallander@hkt.se 0730924594 Jobbnummer
9992825