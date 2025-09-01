Gymnasielärare Djurvård - vikariat
Region Östergötland / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Norrköping Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Norrköping
2025-09-01
Region Östergötland driver tre skolor, vilka är samlade i en enhet under Regionutvecklingsnämnden.
Vreta utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping, Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping, och Lunnevads folkhögskola ligger mellan Vikingstad och Mantorp.
Himmelstalunds utbildningscentrum erbjuder Naturbruksprogrammet med inriktningarna trädgård och djurvård. Vidare erbjuds den anpassade gymnasieskolans nationella program Skog, mark och djur samt Individuellt program. Inom vuxnas lärande finns gymnasial vuxenutbildning inom trädgård och djurvård.
Vårt erbjudande
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här.
Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Vi söker en djurvårdslärare på 100% med stort kunnande om vanligt förekommande sällskapsdjur. Tjänsten avser undervisning av gymnasieelever på inriktningen djurvård inom naturbruksprogrammet. Tjänsten omfattar undervisning i Sällskapsdjur, Djurhållning, Djur specialisering (med fokus på etologi och avel).
I tjänsten ingår medverkan i det pedagogiska arbetet i djurenheten. Du ingår i ett arbetslag och deltar aktivt i gymnasieutvecklingsarbete och bör därför kunna arbeta bra med andra människor, kommunicera samt vara utvecklingsfokuserad och flexibel.
Arbetsgrupp
Du ingår i ett arbetslag och deltar aktivt i arbetslagets utvecklingsarbete och bör därför kunna arbeta bra med andra människor, lyssna och kommunicera.
Om dig
Du som söker har genom utbildning och/eller erfarenhet god kompetens inom djurvård.
Det är meriterande om du är legitimerad lärare.
Eftersom undervisningen omfattar både teoretisk och praktisk undervisning är det viktigt att du har erfarenhet av hantering av olika sällskapsdjur som finns i vår djuranläggning, t.ex. arbete med hundar, smågnagare, kaniner, reptiler, fåglar och akvaristik. God digital kompetens är meriterande då digitala hjälpmedel är centralt i undervisningen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter. Det innebär att du tycker om att möta elever på olika nivåer och kan leda och motivera för att få dem att utvecklas inom dina ämnesområden.
Du ska kunna kommunicera på ett tydligt sätt samt säkerställa att budskapet når fram. Viktigt är också att självständigt och tillsammans i arbetsgruppen kunna planera, organisera och prioritera arbetet samt sätta upp och hålla tidsramar. För att kunna hjälpa elever med särskilda behov behöver du vara lugn, trygg och stabil. Du bör också ha förmåga att sätta dig in i elevens perspektiv eller situation.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart möjligt.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
