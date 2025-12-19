Gyminstruktör
2025-12-19
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Kultur och Fritid har uppdraget att främja ett rikt kultur-, fritids- och föreningsliv. Vi arbetar utifrån en gemensam strategi där vi fokuserar på att skapa tillgänglighet och innanförskap, delaktighet och medskapande samt bredd och spets. Genom personliga upplevelser och mötesplatser bygger vi en attraktiv och hållbar kommun.
I mars 2022 öppnade det nya Burlövsbadet. Det nya badet bedriver en verksamhet och har en funktion som lockar alla människor oavsett ålder, kön eller etnicitet. De tre besökskategorierna är allmänhet, skola och föreningsliv. Temat är Liv och rörelse.
Anläggningen erbjuder skolsim för kommunens alla 6-åringar - och 8-åringar, årskurs 0- och 2, motionssimning, vattenträning, lek, bistro. Vi driver även ett modernt gym med E-gym, gruppträning i två gruppträningsrum varav det ena är Prama och det andra är enligt traditionell modell. Det finns även en multibassäng som används för babysim, minisim, vattengympa, rehab och simning för personer med funktionsvariation. Alla dessa aktiviteter och verksamheter drivs i egen regi. Verksamheten erbjuder generösa öppettider alla dagar i veckan.
Din främsta arbetsuppgift är att ge våra gäster ett professionellt och serviceinriktat bemötande. Tjänsten innebär att arbeta som instruktör i gym och gruppträning, med särskilt fokus på de gruppträningspass som genomförs på förmiddagarna på Burlövsbadet.
Gruppträningen på Burlövsbadet omfattar rörlighetsträning, cirkelträning, dans samt vattengympa.Kvalifikationer
Vi önskar att du har dokumenterad arbetslivserfarenhet inom bad- och friskvård. Har du tidigare arbetat med barn- och ungdomar eller arbetat med service/försäljning alternativt varit ledare, instruktör, träningsinstruktör inom föreningsliv är det en fördel.
Du tycker om att arbeta med människor och visar intresse och förståelse för andra. Du har lätt att passa in i olika sammanhang och bidrar till att skapa laganda/teamkänsla. Du använder din kommunikativa förmåga till att skapa trivsel och trygghet för både besökare och kollegor.
ÖVRIGT
Om du erbjuds anställning ska utdrag ur rikspolisens belastningsregister uppvisas enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll för arbete som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Ersättning
