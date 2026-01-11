Guider
Sollidens Slott är Kungafamiljens sommarparadis på Öland. Sollidens slottspark som är unik i sitt slag besöks årligen av ca 70 000 besökare.
Utöver parken arbetar vi även med utställningar, guidningar och evenemang. I Slottsboden erbjuder vi kunderna ett unikt sortiment av presentartiklar.
Vår restaurang Kaffetorpet serverar varm vällagad mat, matiga smörgåsar och sallader. Vi tar vara på skörden från Sollidens trädgårdsodling och arbetar ständigt med att förbättra vårt utbud.
Nu söker vi guider/slottsbodsbiträden till säsongen 2026.
Om jobbet
Under säsongen maj - september erbjuder vi guidade visningar i slottsparken för grupper och privatpersoner. De dagliga guidningarna sker på svenska men för förbokade grupper kan de även hållas på engelska och tyska.
Övrig tid arbetar du i Slottsboden med entréförsäljning, försäljning av presentartiklar med mera. För den som vill finns även möjlighet att arbeta med andra uppgifter i samband med våra evenemang.
Vi söker dig som:
• Är historieintresserad och som har lätt för att tala inför grupper.
• Tycker om att möta människor och är serviceinriktad.
• Är stresstålig och som behärskar språk. Svenska och engelska är ett krav, tyska är meriterande.
• Har fyllt 20 år.
Vi erbjuder dig:
• Ett spännande och lärorikt jobb.
• Duktiga och trevliga arbetskollegor.
• En fantastisk miljö.
Vi söker guider till perioderna maj - september (5 månader ) och juni - augusti ( 8 veckor ) Ange i din ansökan vilken av perioderna du söker till.
Ansökan med CV, personligt brev och referenser skickas till:ansokan@sollidensslott.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: ansokan@sollidensslott.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "guide". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollidens Slott AB
(org.nr 556624-4736)
Solliden (visa karta
)
387 92 BORGHOLM Kontakt
Verksamhetschef, Sollidensslott.se
Carolina Thaysen carolina.thaysen@sollidensslott.se 0706098148 Jobbnummer
9677271