Guide
2025-08-27
Nutti Sámi Siida söker en guide för vintersäsongen 245/26 med start i november.
Du kommer att få lära dig att tämja renar, renhantering, renkörning på kort bana och lite längre ut i skogen. Arbetet är roligt, varierande men samtidigt krävande.
Arbetet sker till största del utomhus samt i våra kåtor.
Vi ser helst att du har renskötarbakgrund, eller likvärdigt.
Merit om du jobbat med renar och/eller renkörningar tidigare eftersom du kommer lära ut om renskötselkultur
Du guidar både privatpersoner samt grupper, lagar renskötarmåltider över öppen eld och berättar om den samiska kulturen.
Arbetet innebär även att köra transfer och diverse jobb som vedpåfyllning, snöskottning mm.
Om du söker ett roligt och varierande arbete och trivs att jobba utomhus - skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: ida@nutti.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nutti Sami Siida AB
(org.nr 556578-7032), http://www.nutti.se
Marknadsvägen 84 (visa karta
)
981 91 JUKKASJÄRVI Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9477857