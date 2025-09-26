Gryning i Mariestad söker behandlingspersonal till HVB Söderåsen
2025-09-26
Ägs av kommuner - drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Söderåsen är ett HVB som tar emot pojkar och flickor i åldrarna 13 till och med 15 år med relationsproblem i familjen samt egna relationsproblem och beteendestörningar som normbrytande beteende och utagerande beteende. Problematiken medför även skolproblem i form av skolk och svårigheter att klara av klassrumssituationen. Söderåsen har 7 platser.
Arbetet på Söderåsen utgår från ett miljöterapeutiskt förhållningssätt där struktur och relation samspelar. Vi tillämpar ett lågaffektivt bemötande och MI genomsyrar verksamheten både som samtalsmetod, men även som bemötande. Vi står också för en traumamedveten omsorg.
Vi söker just nu behandlingspedagog/behandlingssekreterare dagtid, behandlingspedagog jour och behandlingspedagog vaken natt.
Vad innebär tjänsterna?
Behandlingspedagog/behandlingssekreterare dagtid arbetar 8-21 efter ett rullande 5 veckoschema. Tjänstgöring 2 av 5 helger. Du är kontaktperson för två av ungdomarna och ansvarar tillsammans med vår samordnare för deras behandling och för kontakten med vårdnadshavare, socialtjänst och andra externa aktörer. Dokumentation så som genomförandeplaner och månadsrapporter ingår.
Behandlingspedagog jour innebär att du arbetar mellan kl 19.30-08.30 och sover jour på Söderåsen mellan kl 00-07. Tjänsten är en deltidstjänst på 55% där du jobbar 2 pass varannan vecka och 5 pass varannan vecka. Tjänsten går ofta bra att kombinera med studier eller annan deltidsanställning. Tack vare OB-ersättning, erbjuder tjänsten en konkurrenskraftig lön som kan göra det möjligt att klara sig utan ytterligare arbete.
Behandlingspedagog vaken natt är en 77% tjänst där du är schemalagd mellan kl 20.30-07.30. Du arbetar totalt 7 arbetspass på 3 veckor. Kvälls- och nattetid ligger fokus på upprätthållande av trygghet, lugn och säkerhet. Det kan också uppstå akuta situationer som du behöver ta hand om tillsammans med din kollega som sover jour.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig med minst en tvåårig eftergymnasial utbildning, eller en utbildning som motsvarar detta, med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap, 400 YH poäng eller en kandidatexamen. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete på HVB samt arbete med ungdomar.
Vi söker dig som vill bidra till ett behandlingsarbete av god kvalitet för våra placerade ungdomar. Då har god förmåga till samarbete, eget ansvar och reflektion. Då resor ingår i arbetet är körkort ett krav. Provanställning kan komma att bli aktuell.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
* Kontinuerlig metodhandledning
* Interna utbildningar
* En verksamhet där du kan vara med och påverka samt får ta eget ansvar
* Friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut så välkommen med din ansökan redan i dag.
Innan anställning hos oss krävs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
