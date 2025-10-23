Gruppledare Unga Vuxna
Nacka kommun, Utredning och uppföljning vuxen / Socialsekreterarjobb / Nacka Visa alla socialsekreterarjobb i Nacka
2025-10-23
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun, Utredning och uppföljning vuxen i Nacka
Nu utökar vi med en gruppledare till Unga Vuxna! Söker du ett omväxlande arbete och vill bli en del av ett proffsigt och engagerat team där vi alla hjälps åt och kontinuerligt arbetar med utveckling? Vi söker dig som kommer vara nyckelpersonen i att stödja våra medarbetare i sitt utförande av rättssäkert och kvalitativt arbete samtidigt bidra till utvecklingen av enhetens verksamhet.
Ditt uppdrag:
Omsorgsenheten, utredning och uppföljning vuxen, har i uppdrag att se till att vuxna med beroende, socialpsykiatrisk problematik och samt kriminellt eller socialt nedbrytande beteende får det stöd de behöver för att leva under trygga och goda förhållanden. Vi erbjuder ett brett utbud av insatser baserade på förtroende och respekt för människors kunskap, egna förmåga och viljan att ta ansvar för sin situation. Enheten fångar kontinuerligt upp målgruppens behov av stöd och utvecklar vid behov nya insatser. Hos oss är kompetens- och verksamhetsutveckling i fokus och medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi arbetar huvudsakligen utifrån lagstiftningarna SoL, LVM och LVU.
Utredning och Uppföljning vuxen består av en gruppchef, tre gruppledare, två bostadssamordnare och 18 socialsekreterare och två seniora socialsekreterare. Du kommer som gruppledare att närmast arbetsleda sex socialsekreterare och en senior socialsekreterare. Du kommer att leda och stödja socialsekreterarna i deras arbete med att göra kvalificerade utredningar, fatta beslut och följa upp insatser enligt lagstiftning (SoL, LVU och LVM). Du kan även behöva stötta upp övriga medarbetare vid annans gruppledaren frånvaro och behöva arbetsleda arbetsgruppen inom socialpsykiatrin och vuxna beroende. I vårt arbete skapar vi goda relationer och samverkar med såväl interna som externa samarbetspartner.
Gruppchef Åsa Faltin som tillsammans med gruppledare leder arbetsgruppen med fokus på psykologisk trygghet och det gemensamma uppdraget att säkerställa att de vi är till för få ett det stöd de behöver och att våra arbetssätt håller en hög kvalitet. Vi befinner oss i ett skede där vi har påbörjat ett stort utvecklingsarbete. Tillsammans med gruppen samt gruppchef bedriver du utvecklingsarbete i nya arbetssätt och metoder som till exempel ungdok. Gruppchef Åsa ser att det viktigaste pusselbitarna till att nå hög kvalitet är medarbetarnas möjligheter att få utvecklas i arbetet likväl som en god arbetsmiljö. Som gruppledare har du inget personal- eller budgetansvar men du deltar regelbundet ledningsgrupp
Du främjar delaktighet, arbetsglädje, god kvalitet, samarbete samt en god arbetsmiljö.
Är det här du?
I rollen som gruppledare leder och fördelar du det dagliga arbetet och ger stöd och handledning till medarbetarna. Det är viktigt att du är väl insatt i de insatser som vi handläggare och att du har god kännedom om den rättspraxis som råder. Du bör även vara en god förebild i myndighetsrollen och ha en helhetssyn med Nackaborna i fokus.
Du är självgående, tar ansvar och driver processer vidare. Du har ett strukturerat arbetssätt och kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att du når fram med ditt budskap. Du driver ihop med medarbetarna och gruppchef ett utvecklingsarbete. Du arbetar för att handläggare får det stöd som de behöver för att klara sitt uppdrag.
Du har en god samarbetsförmåga och har ett gott bemötande, både internt och extern. Vi arbetar ständigt för en god arbetsmiljö och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet. Arbetet är omväxlande och kräver en förmåga till flexibilitet och lyhördhet för den enskildes behov.
Din erfarenhet:
- Socionomexamen
- Flerårig erfarenhet av myndighetsövning inom unga vuxna
- Erfarenhet av unga i riskzon
- Flerårig erfarenhet av arbetsledning inom unga vuxna och har för vana att ta ansvar samt fatta beslut
- Flerårig kunskap inom LVU
- Erfarenhet av metodutveckling och har ett systematiskt förhållningsätt
- Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Meriterande:
- Kunskap inom LVM, socialpsykiatrin och sociala hyreskontrakt
- Erfarenhet att arbeta i verksamhetssystemet Combine.
Vi välkomnar dig som vill göra skillnad för våra vuxna och där uppdraget alltid står i fokus för vad vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi har roligt tillsammans och där ömsesidig tillit är en självklarhet.
Vi erbjuder:
Arbetsplatsen ligger i Nacka stadshus ett stenkast från Nacka forum. Att resa hit med buss tar 15 minuter från Slussen och 20 minuter från Gustavsberg. Nacka kommun värdesätter mångfald och har cirka 4 400 anställda som arbetar för att ge drygt 100 000 Nackabor god service, stor valfrihet och starkt inflytande. Här får du också friheten i möjligheten att jobba hemma, tillgång till motionslokal i Nacka stadshus, friskvårdstimme och friskvårdsersättning.
Lär mer om våra https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/.
Intresserad?
Tjänsten som gruppledare är en tillsvidareanställning med enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta mig, Åsa Faltin, Gruppchef, på mailto:asa.faltin@nacka.se
,eller Helena Lindenius, Enhetschef på mailto:helena.lindenius@nacka.se
.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras innan anställning.
Urval och intervjuer kommer att påbörjas efter den 11 november. Välkommen med din ansökan senast den 10 november 2025
Välkommen till oss!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/583". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka kommun, Utredning och uppföljning vuxen Kontakt
Åsa Faltin 087188000 Jobbnummer
9570158