Gruppledare till samhällsbyggnadskontoret
2025-11-11
Vill du ha en varierad roll där du får kombinera utveckling med hög kvalité? Vi söker nu en gruppledare som vill vara med och stärka vårt arbete med förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter.
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Enheten förvaltning samhällsfastigheter är en del av samhällsbyggnadskontoret och vi förvaltar hela kommunens bestånd av verksamhetslokaler, kommersiella lokaler och ansvarar för samtliga driftavtal. Vi ser till att våra lokaler sköts och underhålls på rätt sätt.
Vi förvaltar ca 1,1 miljoner kvadratmeter och förvaltarna arbetar verksamhetsbaserat. Driften är uppdelad på interna tekniker och externa driftavtal. Fördelningen är ungefär 50/50.
Enheten består av 19 engagerade kollegor som är förvaltare, administratörer och gruppledare. Vi lägger stor vikt vid att leverera goda resultat samtidigt som vi har roligt tillsammans.
Du hittar oss i våra ljusa och trivsamma lokaler i förvaltningshuset Rosen med närhet till både centrum och resecentrum!
Som gruppledare har du en central och varierande roll där du ansvarar för att stötta våra förvaltare för att de ska lyckas i sina uppdrag.
Du är ett stöd i pågående ärenden och frågor som rör kundkontakter, myndighetskrav och framförallt framtagande och komplettering av underhållsplaner. Du arbetar genom regelbundna avstämningar och arbetsmöten med förvaltarna för att tillsammans skapa god kvalité.
I din roll ansvarar du för att skapa en gemensam standard för hur underhållsplanering hanteras, där du leder arbetet mot en enhetlig nivå.
Du har ansvaret för att hålla ihop samplaneringen för planerat underhåll, reinvesteringar och större åtgärder, och säkerställer att dessa prioriteras utifrån verksamhetens behov och uppdrag.
Ditt arbete utgår från våra strategiska dokument som ger riktning och struktur, samtidigt som du har utrymme att vara med och forma uppdraget.
Vidare följer du upp beställningar av planerat underhåll, hanterar fakturor och bidrar till att processerna följs upp och utvecklas.
Du har ett nära samarbete med flera delar av organisationen, bland annat projekt- och driftavdelningen för samhällsfastigheter, upphandling, ekonomi, hyresadministration och externa driftleverantörer.
Du deltar även i arbetet med olika process forum, där du representerar förvaltarna och bidrar till att utveckla arbetssätt, rutiner och gemensamma standarder.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning. För att lyckas i rollen ser vi att du har flerårig erfarenhet av fastighetsförvaltning och/eller flerårig erfarenhet av projekt/byggledning.
Du har kunskap om underhållningsplanering och vi ser gärna att du har erfarenhet av lednings-och samordningsansvar.
Vi ser positivt på kunskap om plan-och bygglagen samt hyreslagen.
Som person är du självgående har en god förmåga att organisera, planera och prioritera för att driva projekt och nå fastställda mål.
Du ser till helheten i arbetet och din nyfikenhet samt idéer bidrar till förbättring och utveckling.
Du arbetar strukturerat och effektivt med resurser, med fokus på både kvalitet och resultat. Du är lyhörd, tydlig och anpassar ditt sätt att kommunicera efter den du möter.
Som ledare ger du tydliga direktiv och instruktioner, och du anpassar din ledarstil efter både individ och situation.
Med en stark kvalitetsmedvetenhet ställer du höga krav på ditt eget arbete och inspirerar andra att göra detsamma.
Du följer kontinuerligt upp och utvärderar resultat för att säkerställa ett kontinuerligt förbättringsarbete.
För dig är flexibilitet en självklarhet där du anpassar dig till förändrade förutsättningar.
Du har även en naturlig förmåga att bygga relationer och skapar förtroendefulla och professionella kontakter både internt och externt.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis när verksamheten tillåter
Sista ansökningsdatum: 30 november
Kontakt: För frågor om tjänsten och verksamheten, kontakta enhetschef Ellinor Liliansdotter Engström, ellinor.liliansdotterengstrom@norrkoping.se
och för frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult rekrytering Alle Sharif, alle.sharif@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
