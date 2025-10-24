Gruppledare till nystartad LSS-verksamhet

Sundbybergs kommun / Vårdarjobb / Sundbyberg
2025-10-24


Du siktar högt. Och har fötterna på jorden. Precis som vi.

Vill du vara med och bygga upp en helt ny verksamhet där individen är i fokus och drömmar tas på allvar?

Vi söker nu en gruppledare till Solskiftet Gruppbostad, en nystartad LSS-verksamhet inom Avdelningen för Funktionsstöd i Sundbyberg. Här får du chansen att bidra till att skapa en inkluderande och trivsam boendemiljö från grunden - tillsammans med engagerade kollegor och en närvarande chef.

Vi söker dig som har hjärtat på rätt ställe och som vet att LSS är så mycket mer än bara städ, tvätt och matlagning. Du som söker tjänsten behöver vara väl insatt i det salutogena perspektivet och ha förmåga att omsätta det perspektivet i verksamheten.

Om verksamheten

Gruppbostaden är belägen i en fristående villa i Rissne med en trädgård med uteplats och äppelträd. Gruppbostaden har 6 lägenheter varav 5 av lägenheterna kommer att vara belagda innan årsskiftet. Gruppbostaden har vaken nattpersonal samt personal som arbetar dag, kväll och helg.

Verksamheten ligger ca 3 minuters gångavstånd från Rissne Torg och tunnelbanestation med kommunikationer.

Om tjänsten
Som gruppledare hos oss har du en samordnande roll i det dagliga arbetet på gruppbostaden. Du arbetar på schema (dag, kväll och helg) tillsammans med övriga medarbetare och har samtidigt administrativa uppgifter som en del av din tjänst.

Du fungerar som ett stöd till både dina kollegor och din chef genom att bidra till att planera, strukturera och följa upp arbetet i verksamheten kopplat till verksamhetsmålen. Det innebär bland annat att du:

• Samordnar det dagliga arbetet i personalgruppen
• Följer upp rutiner, dokumentation och planering
• Medverkar i introduktion och handledning av nya medarbetare
• Deltar i utvecklings- och kvalitetsarbete
• Bidrar i schemaläggning och bemanning
• Har god kännedom om verksamhetens mål, uppdrag och rutiner

Du har inte något personalansvar, men en viktig roll i att hålla ihop vardagen och skapa trygghet och struktur i verksamheten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

• Vård- och omsorgsutbildning eller motsvarande utbildning som ger undersköterskekompetens
• Erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet eller annan liknande målgrupp
• God förmåga att planera, strukturera och samordna arbetet
• God kommunikations- och samarbetsförmåga
• Grundläggande datorvana och erfarenhet av dokumentation i verksamhetssystem

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

• Tidigare erfarenhet av liknande roller
• Schemaläggning och bemanning
• Arbete i samordnande eller ledande funktion
• Arbete i nystartad eller förändringsinriktad verksamhet

Som person är du initiativrik, stabil och lösningsfokuserad. Du ser helheten och trivs i en roll där du både arbetar praktiskt med huvudpersonerna och har ett administrativt ansvar.

Hos oss får du möjlighet att vara med från början i en verksamhet som präglas av engagemang, samarbete och utveckling. Vi tror på ett arbetsklimat där alla bidrar och där vi tillsammans skapar en tryggt och meningsfullt liv för våra huvudpersoner.

• Tillsvidareanställning, heltid
• Arbetstid: dag, kväll och helg enligt schema
• Tillträde enligt överenskommelse

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas. Vi rekryterar löpande under annonstiden.

En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.

Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2025-12-01

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:

Enhetschef, Isak Öberg Löfstrand



Vi tar inte emot ansökningar via mail/telefon

Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sundbybergs kommun (org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/

Arbetsplats
Sundbybergs stad

Kontakt
Enhetschef
Isak Öberg Löfstrand
isak.oberglofstrand@sundbyberg.se
0700875249

Jobbnummer
9574313

