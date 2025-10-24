Gruppledare till nystartad LSS-verksamhet
Sundbybergs kommun / Vårdarjobb / Sundbyberg Visa alla vårdarjobb i Sundbyberg
2025-10-24
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Du siktar högt. Och har fötterna på jorden. Precis som vi.
Vill du vara med och bygga upp en helt ny verksamhet där individen är i fokus och drömmar tas på allvar?
Vi söker nu en gruppledare till Solskiftet Gruppbostad, en nystartad LSS-verksamhet inom Avdelningen för Funktionsstöd i Sundbyberg. Här får du chansen att bidra till att skapa en inkluderande och trivsam boendemiljö från grunden - tillsammans med engagerade kollegor och en närvarande chef.
Vi söker dig som har hjärtat på rätt ställe och som vet att LSS är så mycket mer än bara städ, tvätt och matlagning. Du som söker tjänsten behöver vara väl insatt i det salutogena perspektivet och ha förmåga att omsätta det perspektivet i verksamheten.
Om verksamheten
Gruppbostaden är belägen i en fristående villa i Rissne med en trädgård med uteplats och äppelträd. Gruppbostaden har 6 lägenheter varav 5 av lägenheterna kommer att vara belagda innan årsskiftet. Gruppbostaden har vaken nattpersonal samt personal som arbetar dag, kväll och helg.
Verksamheten ligger ca 3 minuters gångavstånd från Rissne Torg och tunnelbanestation med kommunikationer. Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Som gruppledare hos oss har du en samordnande roll i det dagliga arbetet på gruppbostaden. Du arbetar på schema (dag, kväll och helg) tillsammans med övriga medarbetare och har samtidigt administrativa uppgifter som en del av din tjänst.
Du fungerar som ett stöd till både dina kollegor och din chef genom att bidra till att planera, strukturera och följa upp arbetet i verksamheten kopplat till verksamhetsmålen. Det innebär bland annat att du:
• Samordnar det dagliga arbetet i personalgruppen
• Följer upp rutiner, dokumentation och planering
• Medverkar i introduktion och handledning av nya medarbetare
• Deltar i utvecklings- och kvalitetsarbete
• Bidrar i schemaläggning och bemanning
• Har god kännedom om verksamhetens mål, uppdrag och rutiner
Du har inte något personalansvar, men en viktig roll i att hålla ihop vardagen och skapa trygghet och struktur i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Vård- och omsorgsutbildning eller motsvarande utbildning som ger undersköterskekompetens
• Erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet eller annan liknande målgrupp
• God förmåga att planera, strukturera och samordna arbetet
• God kommunikations- och samarbetsförmåga
• Grundläggande datorvana och erfarenhet av dokumentation i verksamhetssystem
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Tidigare erfarenhet av liknande roller
• Schemaläggning och bemanning
• Arbete i samordnande eller ledande funktion
• Arbete i nystartad eller förändringsinriktad verksamhet
Som person är du initiativrik, stabil och lösningsfokuserad. Du ser helheten och trivs i en roll där du både arbetar praktiskt med huvudpersonerna och har ett administrativt ansvar.
Hos oss får du möjlighet att vara med från början i en verksamhet som präglas av engagemang, samarbete och utveckling. Vi tror på ett arbetsklimat där alla bidrar och där vi tillsammans skapar en tryggt och meningsfullt liv för våra huvudpersoner.
• Tillsvidareanställning, heltid
• Arbetstid: dag, kväll och helg enligt schema
• Tillträde enligt överenskommelse
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas. Vi rekryterar löpande under annonstiden.
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Enhetschef, Isak Öberg Löfstrand
Vi tar inte emot ansökningar via mail/telefon Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Enhetschef
Isak Öberg Löfstrand isak.oberglofstrand@sundbyberg.se 0700875249 Jobbnummer
9574313