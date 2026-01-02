Gruppledare till hemvården
2026-01-02
Vilka är vi?
Hemtjänstens verksamhetsområde består av fjorton hemvårdsenheter, nattenhet, larmenhet, serviceenhet samt en administrativ stab.
Vi söker nu en gruppledare till hemvården med placering på enhet 10. Enheten är organiserad utifrån två områden Skattkärr och Väse.
Gruppledarrollen är ett tillförordnat uppdrag där du har möjlighet att kombinera ditt uppdrag som undersköterska eller vårdbiträde med en samordnande roll för arbetslaget. Medarbetare som rekryteras till tjänst som gruppledare anställs tillsvidare som undersköterska/vårdbiträde i hemtjänstens bemanningsenhet. Gruppledaren fungerar som en viktig länk mellan enhetschef och arbetslag.
Vad innebär jobbet?
Som gruppledare är ditt huvuduppdrag planering och samordning av insatser hos våra omsorgstagare. Införandet av arbetet med fast omsorgskontakt pågår inom hemtjänsten och där har du som gruppledare en viktig roll i att skapa en god kontinuitet i planeringen.
Gruppledaren har också en viktig roll i att arbetsleda och handleda sina kollegor kontinuerligt i arbetet. Planeringen av uppdrag från beställare sker i våra verksamhetssystem Treserva, TES och Heroma. Du kommer ha ett nära samarbete med enhetschef, den andra gruppledaren på enheten och mycket kontakter med andra för arbetet viktiga professioner samt kontakter kring omsorgstagaren.
Gruppledaren arbetar 40 timmar per vecka med schemalagd arbetstid måndag-fredag, ledig röda dagar och lätthelgdagar.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av omvårdnadsarbete inom hemvården och som ser medicinska HSL-uppgifter som en naturlig och integrerad del av arbetet. Tjänsten kräver att du har förmåga och vilja att ta emot delegering från legitimerad sjuksköterska för arbetsuppgifter som läkemedelshantering och därmed relaterade insatser.
God datavana är ett måste och har du erfarenhet av att arbeta administrativt i våra verksamhetssystem är detta meriterande. För att klara uppdraget ska du tycka om att ha mycket kontakter, du ska vara metodisk, strukturerad och flexibel samt ha en väl utvecklad kommunikativ förmåga.
Som person är du initiativtagande och har ett självständigt arbetssätt. Uppdraget är brett och kräver att du relaterar till människor på ett lyhört sätt samt har förmåga att se helheten. Det är meriterande om du har körkort. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
