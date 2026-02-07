Gruppledare till hemtjänsten!
Är du undersköterska med erfarenhet från äldreomsorg och redo att ta nästa steg mot ett mer samordnande och utvecklande uppdrag? Då kan detta vara tjänsten för dig.
För att skapa ännu bättre förutsättningar att fortsätta leverera hög kvalitet till våra brukare genomför hemtjänsten i Kumla kommun en omorganisation. Verksamheten kommer att delas in i fem områden i stället för dagens fyra, och därför söker vi nu en gruppledare som vill bli kollega till våra nuvarande fyra gruppledare.Publiceringsdatum2026-02-07Arbetsuppgifter
Som gruppledare har du en viktig roll i verksamheten. Du arbetar nära ansvarig enhetschef och fungerar som en länk mellan chef och medarbetare. Du ger arbetsgruppen stöd i det dagliga arbetet, leder och fördelar uppgifter och ökar tillgängligheten för brukare och anhöriga genom att etablera och upprätthålla goda relationer.
I din roll ingår att bidra både till att identifiera och genomföra förbättringsarbete. Du har löpande dialog och samverkan med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och planerare utifrån brukarnas behov. Uppdraget omfattar även administrativa och operativa uppgifter samt dokumentation i verksamhetssystem.Kvalifikationer
För tjänsten krävs undersköterskeutbildning och erfarenhet av arbete inom äldreomsorg. Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom hemtjänsten, liksom erfarenhet av verksamhetssystemen Phoniro och Lifecare samt tidigare uppdrag som gruppledare, planerare eller verksamhetsassistent inom vården. Du behöver även ha kompetens att arbeta i Officepaketet och ha god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.
För att lyckas i uppdraget behöver du vara organiserad, strukturerad och lösningsorienterad. Du behöver också vara flexibel och kunna anpassa dig till förändringar, prioritera om och kunna hantera stunder av högre arbetsbelastning eftersom tempot kan skifta plötsligt i denna verksamhet. Vidare har du lätt för att samarbeta och har ett tydligt fokus på mål, kvalitet och utveckling. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb.
Socialförvaltningen, Kumla kommun
Enhetschef
