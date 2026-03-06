Gruppledare till Gredby hemtjänst
Som gruppledare hos oss får du möjligheten att kombinera ledarskap med meningsfullt arbete. Rollen är både varierande och utvecklande, med stort fokus på ledarskap, ekonomi och administrativa uppgifter. Är du intresserad av att ta dig an en ny utmaning? Då kan det här vara tjänsten för dig. Vi söker en gruppledare till Gredby hemtjänst.
Gredby hemtjänst arbetar i området mellan Tunavallen och Brottsta, med uppdrag i både lägenhetsområden och villakvarter. Du utgår från våra gemensamma lokaler i Gredby som ligger cirka 20 minuters promenad från tågstationen. Arbetsgruppen består av 20 medarbetare, en gruppledare och en enhetschef. Vi arbetar nära varandra och har ett stort engagemang och vilja att tillsammans ge bästa möjliga omsorg.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Som gruppledare har du en central roll i verksamheten, och ansvarar för att det dagliga arbetet fungerar. Du jobbar med uppgifter som rör schemaläggning för personal och brukarnas hemtjänstinsatser, frånvarohantering och bemanning. Arbetet sker i våra digitala planerings- och personalsystem. Du lyssnar, peppar och stöttar dina kollegor i både vardagliga frågor och mer komplexa situationer. Din roll är bred och du är en viktig person i samverkan med exempelvis hälso- och sjukvården, biståndsenheten, brukare och deras anhöriga. Du tar emot önskemål och synpunkter, planerar för nya brukare samt ansvarar för nyanställdas introduktion. Du har ett nära samarbete med enhetschef och är en viktig del i enhetens utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning inom vård och omsorg, exempelvis som undersköterska, vårdbiträde eller stödpedagog. Även annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig kan vara aktuell. Du har erfarenhet av en arbetsledande roll, som gruppledare eller liknande, där du har coachat och handlett kollegor. Du har arbetat inom äldreomsorgen, planerat hemtjänst och arbetat med schemaläggning. Du har god systemvana och arbetar självständigt i dokumentations- och planeringssystem. Erfarenhet av system som kompanion/intraphone, timecare, viva, prator, ps, cosmiklink, swedlock och/eller medvind är särskilt värdefull. Har du dessutom en ledarskapsutbildning ser vi det som ett plus.
Du är modig, trygg i dig själv och trivs med att leda andra. Du gillar att hålla ett högt tempo med flera saker igång, samtidigt som du är flexibel och kan omstrukturera när det behövs. Genom ditt helhetstänk och din förmåga att vara strukturerad hanterar du utmaningar och står stadigt även i tuffa situationer. Du är en duktig lyssnare och finns där för dina kollegor när de behöver dig.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs språktest. Vi kommer även be dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
