Gruppledare till fjällvärlden - Vemdalen
Sodexo AB / Städarjobb / Härjedalen Visa alla städarjobb i Härjedalen
2025-08-11
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Härjedalen
, Mora
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Ljusdal
eller i hela Sverige
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Var med och skapa välkomnande fjällmiljöer för tusentals gäster varje vecka!
Vill du jobba i en miljö där naturen, människorna och verksamheten förändras från dag till dag? Där högsäsong möter högt tempo - och där du får vara med och skapa trygga, välfungerande och välkomnande fjällmiljöer för tusentals gäster varje vecka?
Vi söker nu två engagerade och lösningsorienterade gruppledare till vår verksamhet i Vemdalen. Tillsammans med SkiStar driver vi en spännande satsning där vi ansvarar för lokalvården i fjällstugor, fjällhotell och andra lokaler inom deras anläggningar. Det här är en möjlighet för dig som vill ta stort ansvar, bidra till en positiv upplevelse för gästerna och vara med och bygga starka team i en miljö som aldrig står still. Var med på vår resa och skapa minnen och vänner för livet!
Vad du kommer att jobba med:
• Schemaläggning och vikarietillsättning av personal
• Kvalitetskontroller
• Stötta, motivera och coacha medarbetare
• Genomföra schemalagda städuppgifter enligt kvalitetsstandard
• Säkerställa att alla ytor är rena, fräscha och inbjudande
• Beställa och köra ut material
• Bidra till en trygg och säker arbetsmiljö - för både kollegor och gäster
Vad du bidrar med:
• Erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat servicearbete
• God servicekänsla och förmåga att bemöta olika människor
• Noggrannhet, struktur och en stark känsla för kvalitet
• Flexibilitet och stresstålighet - du trivs när tempot är högt
• Förmåga att följa instruktioner och snabbt växla mellan uppgifter
• Du är en lagspelare med positiv energi som smittar av sig
Hos oss får du:
• En unik arbetsmiljö i några av Sveriges mest populära fjälldestinationer
• Vara del av ett engagerat team som jobbar nära SkiStars verksamhet
• Möjlighet till utveckling, ansvar och långsiktigt arbete inom lokalvård
• Vara med och göra skillnad - varje dag, för varje gäst
Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad på site i Vemdalen.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Elin Hammer, Elin.hammer@sodexo.com
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 31-07-2025.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9452080