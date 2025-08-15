Gruppledare distribution till Kalmar
När: Tillsvidare, tillträde enligt överenskommelse
Arbetstid: ca. 00:00 - 08:00 mån-lör, 100 % sysselsättningsgrad
Lön: Enligt kollektivavtal samt tjänsteställningstilläggProvanställning kan komma att tillämpas.
Krav på körkort med behörighet B.
Vi söker en driven och engagerad Gruppledare till vår verksamhet i Kalmar. I rollen blir du en nyckelperson i det dagliga arbetet på vår spridningspunkt, där du ansvarar för att leda, stötta och säkerställa att distributionen fungerar effektivt, säkert och med hög kvalitet.
Om rollen:
Som Gruppledare arbetar du nära våra distributörer och driftledning för att se till att våra leveranser når fram i tid och enligt våra högt ställda kvalitetskrav. Rollen innebär både operativt arbete i distributionen och arbetsledning på plats.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Leda och fördela arbetet för distributörerna på plats.
- Introducera och handleda nya distributörer.
- Hantera avvikelser, sjukskrivningar och bemanning vid behov.
- Tillfälligt överta driftledarens ansvar vid extraordinära händelser.
- Löpande föreslå och genomföra förbättringar i verksamheten.
Vi söker dig som:
- Har erfarenhet av ledande roller, gärna inom logistik, distribution eller liknande verksamhet.
- Trivs med att kombinera operativt arbete och ledarskap.
- Är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad.
- Har god fysisk förmåga och kan arbeta i ett högt tempo.
- Samarbetsförmåga: Förmåga att bygga relationer och samarbeta med distributörer, driftledare och områdeschef
Vi erbjuder:
- Fortlöpande utbildning
- En ledande roll i verksamheten
- Möjlighet att utvecklas i en viktig roll med stort eget ansvar.
- Ett engagerat team och en arbetsmiljö med högt tempo och god sammanhållning.Publiceringsdatum2025-08-15Kvalifikationer
- Vara minst 18 år
- Behärska såväl svenska som engelska i tal och skrift
- Inneha ett personnummer eller samordningsnummer
- Inneha ett giltigt arbetstillstånd
- Trivas med att arbeta natt
- Klara av fysiskt krävande arbete utomhus
- Svenskt eller EU-körkort
Vi på Point logistik är experter på last-mile-distribution och finns i Borås-Sjuhärad, Växjö-Kronoberg, Kalmar, Karlskrona-Blekinge samt Kristianstad-Östra Skåne. Vårt huvuduppdrag är att dela ut tidningar. I vårt distributionsnät erbjuder vi företag tjänster för leverans av tidskrifter, post och paket. Tillsammans med Early Bird, ett bolag som ägs av Sveriges största mediehus, når vi fram med leveranser hem till människor i hela landet.
Vi vill vara de lokala hjältarna som hjälper e-handlare att överleva och förenklar vardagen för de många människorna. Vi är också den lokala partnern som hjälper andra att lyckas och kan vår omgivning.
Vår vision är att ge människor en bättre start på dagen. Det är också en vision som spinner vidare på vår ägare mediekoncernen Gota Media AB:s ambition om att vara med och skapa ett bättre samhälle. En dag börjar bra när brevlådan fylls med förväntningar, överraskningar, viktiga försändelser i form av tidningar, post och paket. För distributörer kan en dag börja bra när ditt deltidsarbete hos Point skapar möjligheter! Ersättning
