Gruppledare - Warehouse and Logistics
AB Euroform / Lagerjobb / Tranås Visa alla lagerjobb i Tranås
2026-02-10
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Euroform i Tranås
, Motala
eller i hela Sverige
Vi söker en strukturerad och operativt stark gruppledare.
Rollen innebär ett tydligt ansvar för att leda, fördela och följa upp det dagliga arbetet i lagerverksamheten med fokus på säkerhet, leveransprecision, kvalitet och effektivitet.
Du ingår i organisation för Warehouse and Logistics och rapporterar direkt till vår Warehouse and Logistics Manager. Rollen innebär ett direkt ledarskap för operativ personal och ett aktivt deltagande i utveckling och förbättring av arbetssätt och processer.
Ditt uppdrag
Som gruppledare ansvarar du för att säkerställa en stabil och effektiv daglig drift inom lagerverksamheten. Du leder arbetet genom tydlig planering, prioritering och uppföljning samt genom ett närvarande och strukturerat ledarskap.
I rollen ansvarar du för att:
- Planera, leda och fördela det dagliga arbetet i teamet
- Säkerställa att verksamheten uppfyller krav avseende säkerhet, kvalitet, leverans och effektivitet
- Följa upp prestation, avvikelser och resultat inom ansvarsområdet
- Implementera och följa upp rutiner, standarder och arbetssätt
- Identifiera och driva förbättringsinitiativ inom flöden, arbetssätt och resursutnyttjande
- Bidra till att utveckla kompetens, engagemang och ansvarstagande i teamet
- Samverka med produktion, planering och övriga stödfunktioner för att säkerställa effektiva materialflödenPubliceringsdatum2026-02-10Bakgrund
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av operativt ledarskap i en lager- eller logistikverksamhet inom tillverkande industri.
Vi ser att du har:
- Erfarenhet av att leda och fördela arbete i en operativ verksamhet
- Erfarenhet av lager- och logistikprocesser i industriell miljö
- Erfarenhet av att arbeta med strukturerat förbättringsarbete
- God systemvana och erfarenhet av affärs- och lagersystem
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vi kommer särskilt att värdera din förmåga att:
- Skapa struktur och tydlighet i operativ verksamhet
- Fatta beslut och prioritera utifrån verksamhetens behov
- Kommunicera krav, mål och förväntningar på ett tydligt och respektfullt sätt
- Följa upp arbete och säkerställa genomförande
- Driva förändring och implementera nya arbetssätt
- Skapa engagemang och ansvarstagande i team
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en verksamhetsnära ledarroll i en organisation med höga krav på kvalitet, leveranssäkerhet och kontinuerligt förbättringsarbete. Hos oss får du arbeta i ett företag med tydligt framtidsfokus, korta beslutsvägar och stabil verksamhet. Vi utvecklas kontinuerligt och har en långsiktig syn på både verksamhet och medarbetare. Vill du växa med oss, så vill vi växa med dig.
Vi tar gärna en dialog med dig och berättar mer om tjänsten och oss. Tveka inte att ta kontakt med rekryterande chef Linda Andersson vid frågor eller funderingar. Senast den 10 mars behöver vi din ansökan - urval sker dock löpande.
Let's connect!
Det här är Euroform Group
Euroform Group är en högteknologisk utvecklare och producent av formsprutade plastsystem och komponenter till europeisk industri. Stora kundgrupper är världsledande tillverkare av fordon och entreprenadmaskiner och gruppen omsätter runt 650 miljoner kronor med ca 200 medarbetare. Euroform AB finns med två fabriker i Tranås samt Euroform MediPharm AB i Motala, som verkar inom läkemedels- och medicintekniskindustrin.
Vätterledens Invest AB äger Euroform Group och är ett privatägt investeringsbolag med ett genuint intresse för svensk industri och långa affärsrelationer. Vätterledens Invests huvudkontor ligger i Göteborg. Affärsgruppen omsätter 1 500 MSEK.
Läs mer på www.euroform.se.
Vår kultur
På Euroform Group bygger vi en kultur som inte nöjer sig med det invanda. Vi tror på en vardag där människor får tänka själva, tänka nytt och tänka längre. Vi utmanar det etablerade för att skapa värde - genom att hitta bättre vägar framåt och skapa lösningar som gör verklig skillnad för kunder, kollegor och verksamheten.
Att utmana status quo är inte ett projekt eller initiativ - det är sättet vi arbetar på. Varje dag. Med respekt. Med engagemang. Med ansvar. Och alltid med ett tydligt kundfokus. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Euroform
(org.nr 556289-1308) Arbetsplats
Logistics, Warehouse and IT Kontakt
Linda Andersson 0704104758 Jobbnummer
9735362