Gruppchef-Underhåll
Scania CV AB / Chefsjobb / Luleå Visa alla chefsjobb i Luleå
2026-01-14
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scania CV AB i Luleå
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Gävle
, Mora
eller i hela Sverige
Scania genomgår en transformation från att vara en ledande leverantör av lastbilar, bussar och motorer till att erbjuda kompletta och hållbara transportlösningar. Tillsammans med TRATON och våra systermärken MAN, Volkswagen Truck & Bus och International arbetar vi för att forma framtidens mobilitet med innovativa och miljömedvetna lösningar. Våra värderingar - kunden först, respekt, laganda, ansvar och eliminering av slöseri - genomsyrar allt vi gör. Tillsammans står vi i framkant för att skapa en hållbar framtid.
Om rollen
Hos oss får du ett varierat arbete med både dagliga beslut och långsiktig utveckling. Du arbetar nära produktionen, leder ett team bestående av planerare, skiftledare, beredare, specialister och tekniker, och är en viktig del i att skapa god tillgänglighet i våra produktionsutrustningar. Tillsammans med kunder och kollegor utvecklar vi ständigt våra arbetssätt - i en inkluderande och öppen arbetsmiljö.
I rollen som gruppchef har du cirka 15-25 medarbetare som arbetar både dagtid och skift. Rollen ingår i ledningsgruppen för produktionsunderhåll och du rapporterar till underhållschefen.
Dija huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och utveckla medarbetare med fokus på engagemang, arbetsmiljö och kompetens
Säkerställa hög tillgänglighet på produktionsutrustning genom effektivt och förebyggande underhåll
Planera, prioritera och följa upp underhållsarbetet i nära samarbete med produktionen
Driva ständiga förbättringar inom säkerhet, kvalitet, leverans och kostnad
Delta aktivt i ledningsgruppen och omsätta mål till praktisk verksamhet
Vem är du?
Du är trygg i ditt ledarskap, har lätt för att skapa engagemang och bygger goda relationer. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra, är lyhörd och prestigelös samt ser värdet i att utveckla både människor och arbetssätt.
Du behärskar svenska i tal och skrift samt engelska i tal.
Vi tror att du har:
Erfarenhet från industrin, gärna inom underhåll eller produktion
Tidigare chefserfarenhet är meriterande men inte ett krav
Gymnasieutbildning (teknisk inriktning är ett plus)
God datorvana
Relevant högskoleutbildning och erfarenhet av kundnära roller är meriterande
Vilka är vi?
Scania Industrial Maintenance är ett helägt dotterbolag inom Scania som ansvarar för underhåll av både fastigheter och produktionsutrustning och består av cirka 100 medarbetare i Luleå.
På Scania i Luleå tillverkar vi axel- och chassikomponenter till Scanias lastbilar i en högteknologisk produktionsanläggning. Totalt är vi cirka 650 medarbetare.
Scania erbjuder
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats. Med en strukturerad utvecklingsplan och utbildningar stödjer Scania din karriärutveckling både lokalt och internationellt.
Förmåner inkluderar träning på vårt hälsocenter och friskvårdsbidrag, resultatbonus, flexibla arbetstider samt möjlighet till förmånsbil. Scania anordnar även evenemang för anställda och deras familjer.Publiceringsdatum2026-01-14Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, bestående av ditt CV, och ber dig vänligen att inte bifoga ett personligt brev för att säkerställa en effektiv och opartisk rekryteringsprocess för alla parter.
Ansök så snart som möjligt, senast 2026-02-04.Urval sker löpande under ansökningsperioden. Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Har du frågor eller vill veta mer, vänligen kontakta:
Christian Wallgren, Underhållschef, tel: 070-081 41 37, christian.wallgren@scania.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Rekvisition ID: 24151 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania CV AB
(org.nr 556084-0976)
Teknikvägen 1 (visa karta
)
973 47 LULEÅ Arbetsplats
Scania/ Luleå Ferruform AB Jobbnummer
9684972