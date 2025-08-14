Gruppchef väg/gata/mark
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-08-14Beskrivning av jobbet
Inom sektionen Väg- och Mark Väst hjälper vi offentliga och privata aktörer att tänka rätt från början. Vi levererar morgondagens infrastrukturlösningar inom väg-, gata-, mark-projektering samt andra samhällsnyttiga specialistkompetenser till våra kunder. Vi är i dagsläget 30 samhällsengagerade medarbetare inom sektionen, som är uppdelad i tre grupper.
Vi söker nu en ny gruppchef till Väg och Mark i Västra Sverige, för att accelerera vårt erbjudande i Göteborgsregionen.
Inom sektionen blandar vi olika kompetenser och styrkor med senior erfarenhet och junior nyfikenhet som bidrar till att vi leder utvecklingen av framtidens infrastruktur, både i stora och små projekt. Vi sätter stort värde på individuell utveckling och trivsel samt ett inkluderande och positivt arbetsklimat. Vi jobbar med samhällsbyggnad där vi utför förstudier, olika utredningar samt projektering inom flera olika teknikområden såsom inom väg, gata och mark.
I ditt arbete som gruppchef leder och fördelar du arbetet i din grupp men samarbetar också med andra kollegor inom AFRY, genom våra tvärfackliga nätverk. Tillsammans med ledningsgruppen för sektionen kommer du även att delta i det operativa arbetet, med fokus på Göteborgsgruppens expansion och utveckling.

Kvalifikationer
På AFRY är vi alla lagspelare och i rollen som gruppchef krävs att du är engagerande, lyhörd, nyfiken och samarbetsorienterad. Som ledare brinner du för att skapa och utveckla relationer både internt och externt. Du har lång erfarenhet och kunskap inom infrastruktur och då gärna som multidisciplinär Uppdragsledare eller Teknikansvarig projektör.
För att lyckas i rollen tror vi du har minst sju års erfarenhet av arbete i olika roller och skeden inom samhällsbyggnadsprojekt. Du ska drivas av att ha kontakt med befintliga samt potentiella kunder, både inom ramen för pågående uppdrag samt se möjligheter till nya affärer. Problemlösning är en naturlig och rolig del av arbetet och du tycker om att dela med dig av din kunskap för att tillsammans med kollegor och kunder hitta innovativa, hållbara lösningar för samhället och våra kunder. Tidigare chefserfarenhet, erfarenheter av konsultbranschen och ett brett kontaktnät är meriterande.
Vi erbjuder en arbetsplats och ett team som bäst kan beskrivas som professionella, affärsmässiga och som har roligt tillsammans!
AFRY rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare. Vi vet att medarbetare som mår bra, både fysiskt som psykiskt, är den viktigaste framgångsfaktorn. Därför fokuserar vi på säker arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid. Vi vill att du ska ha en vardag som fungerar - hinna lämna, hämta, träna, handla eller bara sova lite längre på morgonen.
Genom Club AFRY främjar vi vår kultur som bygger på passion och lagspel. Vi erbjuder roliga fritidsaktiviteter tillsammans med våra härliga kollegor! Vårt arbete med mångfald är ständigt pågående. En mix av personligheter och bakgrunder gör oss ännu starkare, mer kreativa och framgångsrika ute på marknaden.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-10-31.
Anders Lövgärd, Sektionschef
• 46 10 505 37 21anders.lovgard@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
