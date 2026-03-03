Gruppchef Turismstatistik
2026-03-03
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.
Vi söker en gruppchef som vill leda och utveckla vår turismstatistik. Gruppen Turismstatistik ansvarar för den officiella statistiken om turism och andra statistikprodukter. Hos oss får du leda ett team av kvalificerade medarbetare som utvecklar nya sätt att samla in data i Sverige och som aktivt arbetar med att sprida statistik genom rapporter, vår statistikportal och som öppna data. Tillväxtverket har också ett uppdrag att främja turism, och i din roll som gruppchef samverkar du med den delen av verksamheten.
Gruppen Turismstatistik tillhör enheten Analys och statistik som har till uppgift att göra analyser, undersökningar och ta fram statistik för att utveckla kunskap och öka lärandet inom Tillväxtverkets huvudsakliga verksamhetsområden. Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
I rollen som gruppchef stöttar du enhetschefen i arbetet med verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling av turismstatistik. Gruppen har ansvar för den officiella statistiken inom turism och andra statistikprodukter. Du ansvarar för att utveckla verksamheten och medarbetarna. Du har också ansvar för kvalitén i statistiken och att säkerställa att vi lever upp till rådande regelverk.
I tjänsten ingår även visst operativt arbete med turismstatistiken. I arbetsuppgifterna ingår även administrativt arbete.
Arbetet genomförs i nära samråd med enhetschefen.
Ditt tjänstgöringsställe är: Stockholm eller Östersund
Vi söker dig som har:
• Universitets- eller högskolutbildning inom för tjänsten relevanta områden
• Aktuell erfarenhet av att samordna och leda arbete med officiell statistik
• Minst fem års erfarenhet av statistikarbete
• God kunskap om kvantitativa metoder samt erfarenhet av att sammanställa större datamängder och genomföra statistiska bearbetningar
• Goda kunskaper om och erfarenhet av att arbeta med databearbetning av större datamängder samt programmering i statistikprogram såsom SAS, R, Python eller liknande
• Erfarenhet av intern och extern samverkan
• Erfarenhet av att skriva olika former av kunskapsunderlag
• Erfarenhet av att presentera resultat för olika målgrupper
• God kunskap om hur statliga myndigheter styrs
• Mycket goda kunskaper i Excel
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Följande är meriterande:
• Erfarenhet av att leda arbete på distans med geografiskt spridda medarbetare
• Chefserfarenhet och/eller ledarerfarenhet
• Erfarenhet av arbete med att sprida kunskap från statistik
• Erfarenhet av att automatisera processer för insamling, bearbetning och analys av data
• Erfarenhet av egen datainsamling
Som person söker vi dig som har en god samarbets- och kommunikationsförmåga, som på ett professionellt sätt kan skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer. Du arbetar strukturerat, är ansvarstagande och har förmåga att driva ditt arbete självständigt inom givna ramar. Rollen förutsätter ett analytiskt och noggrant arbetssätt samt en prestigelös och flexibel inställning.
Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Vi förutsätter att du delar vår värdegrund som är den statliga värdegrunden . Den förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Värdegrunden syftar till att skapa en förvaltning som är effektiv, rättssäker och fri från korruption och maktmissbruk.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag är 24 mars 2026
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta enhetschef Karolina Windell, tfn 08-681 97 99. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-partner Linda Aalto, linda.aalto@tillvaxtverket.se
Fackliga företrädare
ST: kontaktperson, Robert Berggren, e-post st-tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Saco: kontaktperson, Susanna Lindbom, e-post saco@tillvaxtverket.se
Båda nås per telefon via växelnummer 08-681 91 00
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor,eventuella tester, intervjuer samt referenstagning.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxtverket
(org.nr 202100-6149), http://www.tillvaxtverket.se/ Jobbnummer
9775247