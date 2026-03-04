Gruppchef till Villa Idun
Vardaga AB / Undersköterskejobb / Enköping Visa alla undersköterskejobb i Enköping
2026-03-04
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Enköping
, Knivsta
, Västerås
, Sigtuna
, Uppsala
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Villa Idun två gruppchefer:
En gruppchef med dagtjänstgöring för en korttidsavdelning denna tjänst innebär 37 h vecka (dag, kväll och var tredje helg).
En gruppchef till natten med nattjänstgöring.
Vi erbjuder ledarskapsutbildning och flera förmåner. Sök tjänsten senast 2026-03-15.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
• Utbildning via vår egen utbildningsorganisation Lära * Förmånsportal med rabatter och förmåner * Coachande och stöttande chefer nära dig * Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende * Karriär- och utvecklingsmöjligheter * Friskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläder * Kollektivavtal Om rollen Som gruppchef jobbar du både i verksamheten och administrativt. Det innebär att du är dina medarbetares förebild i den dagliga omvårdnaden och via ditt starka engagemang, skapar du varje dag ett gott arbetsklimat i gruppen. Du ger förutsättningar för din arbetsgrupp att bibehålla goda relationer med verksamhetens kunder och anhöriga. Detta genom att vara närvarande och stötta, svara på frågor, leda, ge feedback och bekräfta dina medarbetare i vardagen. Du har personal- och planeringsansvar för din arbetsgrupp och är delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med Vardagas koncept. Som Gruppchef rapporterar du till verksamhetschef.
Aktivt ledarskap För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor.
Det är självklart att du som gruppchef lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Gruppchefer: Du har en chef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en karriärmöjlighet för dig som undersköterska.
Din erfarenhet och kunskap
Vi vill att du: ... är tydlig och skapar delaktighet ... är coachande och tycker om att se dina medarbetare att växa och utvecklas ... är duktig på att ge och ta emot feedback ... är prestigelös ... är självständig och samarbetsvillig ... är affärsmässig genom att vilja och ha förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar.
Du är utbildad undersköterska och har jobbat några år i äldreomsorgen. Arbetsledande erfarenheter är meriterande för denna roll. Alla gruppchefer genomgår vårt ledarprogram där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap via vår utbildningsorganisation Lära. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Har du frågor? Kontakta gärna:
Verksamhetschef Linda Sjöholm 076-6219611 Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Facklig kontakt: Vision, Magnus Sällström, Mobil: 076-6217721 Mail: vision@ambea.se
Ansök här Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5081108-1872839". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Idunvägen 2 (visa karta
)
745 69 ENKÖPING Arbetsplats
Vardaga Jobbnummer
9776102