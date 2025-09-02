Gruppchef till Teknisk support
Rise Research Institutes Of Sweden AB / Chefsjobb / Borås Visa alla chefsjobb i Borås
2025-09-02
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rise Research Institutes Of Sweden AB i Borås
, Mölndal
, Göteborg
, Trollhättan
, Jönköping
eller i hela Sverige
Just nu söker vi en Gruppchef till Teknisk support på enheten Kalibrering på avdelningen Kontroll och kalibrering. Vi söker dig som vill utveckla vår verksamhet inom nuvarande områden och som vill utöka vårt erbjudande vidare för att kunna stötta RISE inom flera områden.
RISE står inför en spännande utvecklingsfas där vår tekniska support går från att vara en traditionell mekanisk verkstad till att bli en strategisk och mångsidig teknisk supportavdelning. Vi breddar vårt erbjudande till RISE divisioner och kommer att arbeta mer systematiskt med underhåll, automation och andra tekniska lösningar - allt beroende på behov och innovationskraft inom organisationen.
Om oss Teknisk support är RISE interna verkstad som konstruerar och tillverkar utrustning för provning och forskning. Vi arbetar med allt från små komponenter till stora mekaniska lösningar, inom områden som el, mekanik och materialprovning. Våra uppdrag börjar ofta med en idé, skiss eller standard, och tillsammans med våra interna kunder tar vi fram en teknisk lösning - som vi sedan bygger i vår verkstad. Vi fungerar som en intern underleverantör och stödjer RISE forskning och utveckling med skräddarsydd teknisk kompetens.
Om rollen
Som Gruppchef kommer du leda och utveckla gruppen som består av åtta medarbetare där merparten är Tekniker. Du har personalansvar, ekonomiansvar samt arbetsmiljöansvar. Du kommer arbeta med kvalitetssystem så som CE märkning, ISO 9000, 14001 och 27001 som samtliga är under införande.
Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen vara att:
Planera, leda och fördela det dagliga arbetet i verkstaden
Hantera kundkontakter och säkerställa god kundservice
Bidra till en god arbetsmiljö och samarbete inom teamet
Delta i rekrytering och introduktion av nya medarbetare
Inventera/skapa nya affärsområden där teknisk support kan stötta RISE
Säkerställa leverans med hög affärsmässighet
Tjänsten är placerad i Borås där medarbetarna sitter. Befattningen kan komma att bli placerad i säkerhetsklass längre fram, vilket skulle innebära att säkerhetsprövning sker.
Vem är du? För att lyckas i rollen har du som minst en gymnasieutbildning och ett stort brett tekniskt intresse. Du har viss domänkunskap inom verkstadsteknik eller liknande genre. Du får gärna ha erfarenhet av teknik, arbetsledning samt utveckling av medarbetare. Det är även meriterande med erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter. Det är ett plus om du lett en utvecklingsenhet där du kommit i kontakt med områden som el, styrning, verkstadsteknik och kraftflöden. Körkort B är ett krav.
Som person trivs du i en föränderlig miljö och är van att arbeta både i grupp självständigt. Du är självgående och serviceinriktad, med en god förmåga och drivkraft att leda samt utveckla grupper. Vidare är du noggrann och tycker om att samverka med andra.
Är vi rätt för varandra? Som Gruppchef får du en nyckelroll där du leder ett engagerat team och får möjlighet att utveckla både individer och gruppen som helhet. Rollen passar dig som har ett starkt tekniskt intresse, gillar att ta ansvar och vill vara med där det händer. Du kommer att möta en stor variation av tekniska utmaningar och ha nära kontakt med den forskning och de projekt som driver RISE framåt.
Välkommen med din ansökan! Låter detta spännande och du vill veta mer, vänligen kontakta Mats Olsson, Enhetschef +46 10 516 50 35 eller Patrik Almstrand som kan svara på frågor om det praktiska i tjänsten, Chef Teknik +46 10 516 50 77. Sista ansökningsdag är den 27 september. Urval och intervjuer sker löpande under och efter ansökningsperioden.
Våra fackliga representanter är: Linda Ikatti, Unionen, +46 10 516 51 61 och Ingemar Petermann, SACO, +46 10 228 41 22. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rise Research Institutes Of Sweden AB
(org.nr 556464-6874), https://www.ri.se/ Jobbnummer
9488677