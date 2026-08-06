Gruppchef till Servicedesk
Polismyndigheten - Norrmalm - Kvarte / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-08-06
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IT-avdelningens främsta uppgift är att tillhandahålla IT-tjänster till hela Polismyndigheten. IT-avdelningen en viktig del av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet och it är ett av de viktigaste verktygen för att effektivisera polisen och öka kvaliteten i polisarbetet. IT-avdelningen utvecklar och moderniserar polisens it och myndigheten satsar mycket på att stärka avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin till nytta för medborgarna och medarbetarna i den polisiära verksamheten.
Sektionen Servicedesk är en del av enheten IT-kundservice och ansvarar för första linjens it-support till användare både inom och utanför Polismyndigheten, liksom viss koordinering av stora incidenter. Verksamheten är i gång dygnet runt. Sektionen består av cirka 55 medarbetare indelade i fyra grupper.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Som gruppchef för en grupperna på Servicedesk leder, samordnar och följer du upp din grupps arbete och resultat, med arbetsmiljö- och personalansvar. Du rapporterar till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp tillsammans med övriga gruppchefer, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt för att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete med särskilt fokus på att utveckla supportverksamheten.
Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst sex månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef med personalansvar i närtid
erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
för funktionen relevant examen/utbildning alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
erfarenhet av att ha lett förändrings- och utvecklingsarbeten
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
svenskt medborgarskap
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
erfarenhet av att leda arbete inom IT-kundsupport, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
chefs- och ledarskapsutbildning
erfarenhet av att arbeta i enlighet med metodiken ITIL, alternativt annan erfarenhet som bedöms likvärdig
erfarenhet av arbete i en stor IT-organisation
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
analys och helhetssyn
mål och resultat
utveckling och förändring
social säkerhet
muntlig och skriftlig kommunikation
skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
(om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare).
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan.
1. Har du minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef med personalansvar i närtid? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring det här området.
2. Har du erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring det här området.
3. Har du för funktionen relevant examen/utbildning, alternativt arbetslivserfarenhet, som arbetsgivaren bedömer som likvärdig?
4. Berätta närmare om din erfarenhet av att leda i förändrings- och utvecklingsarbeten.
5. Har du goda kunskaper i svenska, i tal och skrift? (Ja eller nej)
6. Har du svenskt medborgarskap? (Ja eller nej?
7. Har du ingått i ledningsforum? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring det här området.
8. Berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring att leda andra mot uppsatta mål och resultat.
9. Har du erfarenhet av att leda arbete inom IT-kundsupport? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring det här området.
10. Har du någon chefs- och ledarskapsutbildning? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring det här området.
11. Har du erfarenhet av arbete i enlighet av metodiken ITIL? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kring det här området.
12. Har du erfarenhet av arbete i en stor IT-organisation? Om ja, berätta närmare om vilken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-17
E-post: jobb.na@polisen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076), https://polisen.se/ Arbetsplats
Polismyndigheten - Norrmalm - Kvarte Kontakt
Polisförbundet
Sofia Ask 010-563 87 10 Jobbnummer
10023736