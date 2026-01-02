Gruppchef till Polhemsgården
Är du undersköterska och söker en ny karriärmöjlighet? Som gruppchef får du en ledarroll och coachar våra medarbetare att göra skillnad för de som bor hos oss. Alla gruppchefer genomgår vårt ledarprogram där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap via vår utbildningsorganisation Lära.
Vi är i ständig utveckling och söker dig som vill växa med oss - tillsammans gör vi världen lite bättre, en människa i taget! Hos oss får du engagerade kollegor, duktiga chefer, utbildningar, karriärmöjligheter samt flera förmåner.
Om rollen Som gruppchef är din primära arbetsuppgift att coacha och arbeta i det dagliga omsorgsarbetet tillsammans med teamet. Det innebär att du är dina medarbetares förebild och via ditt starka engagemang skapar du varje dag ett gott arbetsklimat i gruppen. Du arbetar dagtid, helger och kvällar.
Nära ledarskap: Rollen finns i vår organisation för att säkerställa ett nära ledarskap och ge stöd. Du har personal- och planeringsansvar för din arbetsgrupp och är delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med Vardagas koncept. Detta genom att vara närvarande och stötta, svara på frågor, leda, ge feedback och bekräfta dina medarbetare i vardagen. Du har flera gruppchefskollegor och ni samverkar, bollar och utbyter erfarenheter.
Delaktighet: Som gruppchef rapporterar du till verksamhetschefen och har möjlighet att påverka genom ditt deltagande i den lokala ledningsgruppen.
Om Polhemsgården Polhemsgården i Solna som består av 80 lägenheter med demensinriktning samt dagverksamheten Lyktan. Polhemsgården har natur och trädgård som profil. Utevistelse och aktiviteter i natur, park och trädgård är naturliga delar av vår vardag. Vi arbetar utifrån olika naturtema året om.Vardaga driver verksamheten på uppdrag av Solna stad.* Silviahemscertifiering: Vi är ett Silviahemscertifierad boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här är utbildade i demens och bemötande via Silviahemmet.* Ung Omsorg: Vi har ett samarbete med företaget Ung Omsorg. Det innebär att ett team av ungdomar i åldrarna 14-18 år besöker oss på helger och lov. Ung Omsorg gör olika aktiviteter tillsammans med oss som arbetar här, för att sätta guldkant på tillvaron för de boende.
Aktivitetsansvarig: Vi arbetar strukturerat med aktiviteter och har en aktivitetsansvarig som utvecklar och utför meningsfulla aktiviteter med våra boenden.
Din erfarenhet och kunskap
Du är utbildad undersköterska, har god datorvana och talar och skriver flytande svenska. Erfarenhet från äldreomsorg och ledarskap är meriterande för denna roll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du är:
tydlig och skapar delaktighet
coachande och har förmågan att motivera och skapa engagemang hos våra medarbetare.
duktig på att ge och ta emot feedback
prestigelös och lättlärd
självständig och samarbetsvillig
affärsmässig genom att vilja och ha förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig: Ledarskapsprogram: Alla gruppchefer genomgår vårt ledarprogram där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap via vår utbildningsorganisation Lära. Kompetensutveckling: Du har tillgång till Vardagas interna utbildningsorganisation Lära med en mängd kurser. Förmånsportal med rabatter: Köp till exempel biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra priser.
