2025-09-22
Eskilstuna
Publiceringsdatum2025-09-22
Regionservice är en flexibel och nytänkande serviceorganisation med stolta medarbetare som tillsammans skapar värde för Region Sörmland. Regionservice ska skapa förutsättningar för att uppfylla Region Sörmlands uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Vi utvecklar och tillhandahåller stödtjänster av olika slag till Region Sörmlands alla verksamheter, politiken, patienter och besökare. I regionservice har vi fastighetsservice, verksamhetsservice, kontaktcenter, administrativ service och stöd & utveckling som våra verksamheter.
Måltidsverksamheten är en del av verksamhetsservice och finns på våra sjukhus i Sörmland. I respektive kök drivs operativa arbetet av tre gruppchefer fördelade på våra tre sjukhus. Ytterligare tre gruppchefer ansvarar för våra måltidsvärdar som är vår närmaste läng till vården och som ansvarar för våra avdelningskök. Vi är i dagsläget ca 180 medarbetare. Inom måltider ser vi till att våra patienter får dagens alla mål och ansvarar för måltidskedjan från produktionsköken till avdelningarna. Vi driver även våra tre restauranger samt de caféer och butiker som finns på våra sjukhus. Utöver detta ansvarar vi för catering till konferenser och möten. Vi har infört fleximat på alla våra sjukhus som innebär att patienterna har möjlighet att välja respektive måltid från en meny. Vi driver även restaurangen på Sörmlands Museum.
Vi söker nu en gruppchef till måltider norra med ansvar för måltidsvärdar, placeringsort Eskilstuna.Arbetsuppgifter
Som gruppchef inom måltidsverksamheten ansvarar du för lokal ledning och utveckling av din del av verksamheten. Du kommer att ansvara för drift av ett antal avdelningskök på vårdavdelningar där vi serverar vårt flexikoncept till patienter och anhöriga, med all tillhörande service kring måltiderna på dessa avdelningar. Maten tillverkas i våra produktionskök men serveras i avdelningsköken på avdelningarna. Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar och ingår även i ledningsgruppen för måltider inom regionen där du tillsammans med övriga gruppchefer aktivt medverkar i ledning och utveckling av hela enheten.
En stor del av din arbetsvardag kommer att gå ut på att coacha och leda din arbetsgrupp bestående av ca 25 medarbetare. Genom ett öppet, tillitsfullt och närvarande ledarskap skapar du tydlighet, förståelse och engagemang för uppdraget när ni tillsammans med arbetar för att utveckla verksamheten mot uppsatta mål.
Din kompetens
För att lyckas i rollen som gruppchef krävs att du har chef- eller ledarerfarenhet inom servicenäringen där du även haft personal-, budget- och verksamhetsansvar. Vi ser även att du har en ledarskapsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
Meriterande är om du har erfarenhet av arbete i personalsystemet Heroma.
Som person är du kommunikativ, lyhörd och har ett coachande förhållningsätt. Du är stabil och trygg i din ledarroll och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet i verksamheten. Genom en god empatisk förmåga har du en utvecklad förmåga att sätta dig in i dina medarbetares situation. Det är även viktigt att du har ett strukturerat arbetssätt och ett naturligt driv för att få en löpande utveckling av verksamheten.
Då rollen innehåller mycket kundkontakt är det även viktigt att du är relationsskapande och trivs i en roll med många samverkansytor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På grund av vikten av att säkerställa patientsäkerheten i vår verksamhet, kräver vi mycket god svenska i tal, skrift och läsförståelse.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort är Eskilstuna.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Jimmy Frischenfeldt Bååth, 070-425 94 21.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Regionservice!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-10-09
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
