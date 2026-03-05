Gruppchef till Lund
2026-03-05
Om Samhall
I Sverige saknar 250 000 personer med en funktionsnedsättning ett arbete att gå till. Det är därför Samhall finns - för att skapa meningsfulla jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. Vår vision är "En arbetsmarknad där alla ses som en tillgång" och vi tror att du som läser detta känner lika starkt för de orden som vi. För oss står inkludering och utveckling i fokus för allt vi gör. Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt syfte högst närvarande och tillgänglighet och tron på att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Ditt bidrag till Samhall är att du skapar förutsättningar för våra medarbetare att lita på sin kompetens och ta steget in på den ordinarie arbetsmarknaden. Du skapar en bra struktur och ansvarar för planeringen kring medarbetarnas utveckling i samarbete med Områdeschef. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att matcha medarbetare mot verksamhetens uppdrag och affärer samt utveckla medarbetares motivation, yrkeskunnande, arbetsförmåga och anställningsbarhet. Du har ett coachande förhållningssätt och arbetar aktivt för att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron. Som gruppchef bidrar du även till en god samordning och samverkan med Arbetsförmedlingen vid nyanställning och avslut i anställning. För att skapa förutsättningar för övergångar till den reguljära arbetsmarknaden arbetar du som gruppchef även aktivt med att bygga relationer och nätverk med företag i närområdet.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har
Ledarskapserfarenhet med personalansvar
Dokumenterad erfarenhet av operativt arbete med personalutveckling
Administrativ erfarenhet och resultatorienterat fokus
Erfarenhet av att bygga utvecklande av goda långsiktiga relationer och nätverk
Lägst gymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper
God svenska i tal och skrift
B-körkort erfordras för tjänsten
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
Vi ber dig skicka in din ansökan genom att klicka på knappen nedan, dessvärre har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar och CV via e-post.
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats. Därför söker vi alltid efter personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenskontroll.
Vi kommer att höra av oss till dig kring din ansökan och status på rekryteringsprocessen så fort vi kan efter sista ansökningsdatum. Tyvärr har vi dock svårt att hinna med att besvara frågor och hoppas att den information som står i annonsen är tillräcklig. För att läsa mer om oss, vårt uppdrag och vardag ber vi dig besöka vår hemsida: www.samhall.se
Vi annonserar den här tjänsten vilket betyder att den finns tillgänglig för tillträde när vi genomfört rekryteringsprocessen. Exakt datum för tillträde bestäms mellan rekryterande chef och slutkandidat där vi självfallet tar hänsyn till uppsägningstid och annat som styr möjligheten att påbörja en anställning hos oss.
Anställningsform: Detta är en tillsvidaretjänst om 100% med 6 månaders provanställning.
Placering: Den här befattningen är placerad vid vårt kontor i Lund.
Sista dag att ansöka är 26 mars
Aqba Ar-Rawi, Unionen 072-2032383
Linda Hinderyd, Ledarna 072-2044967
