Gruppchef till Gävle!
Eltel Networks Infranet AB / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
2026-02-27
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eltel Networks Infranet AB i Gävle
, Söderhamn
, Falun
, Uppsala
, Borlänge
eller i hela Sverige
Gillar du att få både medarbetare och affärer att växa? Nu söker vi en teamledare för våra duktiga tekniker i Gävle! Är du bra på att lyfta andra, drivs av att skapa gruppkänsla och goda resultat? Då kan detta vara för dig.
Vilka är mina arbetsuppgifter?
I den här rollen får du personalansvar för ett 10-tal högkompetenta tekniker som jobbar i Gävle med omnejd i nära samarbete med vårt kontor i Borlänge. Du är operativ i din roll och jobbar nära dina medarbetare. Du ser till att produktionen fungerar som den ska och att teknikerna har allt de behöver för att leverera på topp. Du säkerställer kundleveranserna och att arbetsprocesserna följs för att öka lönsamheten i allt vi gör. Du har ett närvarande och synligt ledarskap.
Exempel på uppgifter:
- Hantera alla arbetsuppgifter som följer med personalansvaret, ex. målsamtal, rehabilitering och svåra samtal
- Se till att dina medarbetare har all utrustning och de behörigheter som krävs för att utföra jobbet
- Skapa affärsförståelse, engagemang och kundfokus hos dina medarbetare
- Följa upp den dagliga produktionen, kvalitet och resultat
- Genomföra arbetsplatsbesök och safety walks ute i fält
- Bidra till nya affärer hos både befintliga och nya kunder
- Aktivt jobba för bästa möjliga marginaler på avdelningens affärer
- Delta i avdelningens ledningsgrupp
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare? Du blir en del av ett trevligt gäng med hög kompetens som har kul på jobbet och trivs med att jobba tillsammans. Du rapporterar till avdelningschef Christian som uppskattar att du ser möjligheter och tar tillvara på dem, litar på att du håller det du lovar och lämnar i gengäld mycket frihet under ansvar.
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt, särskilt inom förnybar energi. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans.
För att lyckas i rollen tror vi att du som söker har:
- några års chefserfarenhet med personalansvar
- erfarenhet av/förståelse för projektverksamhet
- företagsekonomisk förståelse
- kunskaper motsvarande en slutförd gymnasieutbildning
- B-körkort
- talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Har du erfarenhet inom fiberbranschen och/eller erfarenhet av liknande roll är det meriterande.
Du har goda ledaregenskaper där du både motiverar, leder och skapar sammanhållning i ditt team samtidigt som du kan säga ifrån och sätta gränser där det behövs. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och gillar att arbeta processorienterat. Som person är du kommunikativ, relationsskapande och resultatorienterad.
Ytterligare information
- Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning.
- Tjänsten är säkerhetsklassad.
- Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status) och säkerhetsprövning.
På Eltel arbetar en bred variation av människor; unga som äldre, med olika religioner, nationaliteter, sexuella läggningar och funktionsvariationer. Det bidrar till vår framgång och stolthet. Kan du bidra till att bredda mångfalden ytterligare? Då blir vi glada! Exempelvis behöver vi bli fler kvinnor i tekniska roller.
Jag som sköter rekryteringen heter Mia och du når mig på maria.jungefors@eltelnetworks.se
om du har frågor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplat till våra rekryteringar. Vi har upphandlat de tjänster vi behöver. Vid andra frågor; kontakta oss centralt på rekrytering@eltelnetworks.se
