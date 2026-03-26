Gruppchef Systemutveckling
2026-03-26
Är du en trygg ledare som har ett coachande förhållningssätt och vill jobba i en verksamhet med en tydlig säkerhetskultur? Vill du kombinera teknikintresse med ett meningsfullt uppdrag - utan att släppa den tekniska vardagen? Då kan det här vara en perfekt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-03-26Om företaget
Enheten Gemensam Infrastruktur ansvarar för utveckling, förvaltning och drift för flera av LFVs tekniska plattformar. Vi har systemägarskap för cirka 100 system som framförallt är inom de administrativa systemområden.
Utöver att säkerställa stabil och säker drift driver vi utvecklingen av nya lösningar och integrationer, där vi i stor utsträckning bygger och vidareutvecklar system i egen regi. Vårt uppdrag är centralt för att skapa en robust, modern och framtidssäker IT-miljö för hela verksamheten.
Det här är en roll för dig som vill kombinera ledarskap med teknik och vara med och påverka hur vi utvecklar framtidens IT-lösningar. Som gruppchef för systemutveckling ansvarar du för en grupp med cirka 13 medarbetare samt ett antal konsulter.
Gruppen arbetar med utveckling av nya system, integrationer samt vidareutveckling och förvaltning av befintliga lösningar. Rollen innebär ett nära och operativt ledarskap där du planerar, prioriterar och följer upp arbetet i gruppen. Du säkerställer att leveranser sker med rätt kvalitet och i rätt tid, samtidigt som du skapar struktur och tydlighet i hur arbetet bedrivs.
Gruppen har en stark leveransförmåga och ett högt tekniskt kunnande. Som gruppchef får du möjlighet att vidareutveckla samarbetet inom organisationen, bidra till gemensamma arbetssätt och stärka kopplingen mellan teknik och verksamhet. Du har en viktig roll i att fånga upp behov från verksamheten och omsätta dessa till möjliga lösningar. Det innebär att du tidigt identifierar behov, driver dialog kring hur de kan mötas och initierar vägen framåt - från idé till konkret uppdrag för utvecklingsteamet.
Du ingår i enhetens ledningsgrupp där du, tillsammans med övriga chefer, är med och driver utvecklingen av verksamheten. Du bidrar med ett helhetsperspektiv, deltar i prioriteringar och är med och formar riktningen framåt för Gemensam Infrastruktur.
• Leda, coacha och utveckla gruppen samt säkerställa en god arbetsmiljö
• Planera, prioritera och följa upp gruppens leveranser
• Driva dialog med verksamheten och fånga upp behov
• Bidra till att omsätta behov till lösningar och initiera utvecklingsinsatser
• Säkerställa struktur, arbetssätt och kvalitet i leveranser
• Samverka med andra delar av organisationen för att skapa helhet och framdrift
Vi söker dig som har erfarenhet av systemutveckling och som idag arbetar, eller har arbetat, som chef med personalansvar. Du har god förståelse för utvecklingsarbete, integrationer och moderna arbetssätt, gärna i agila miljöer.
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar struktur, prioriterar och driver arbetet framåt. Samtidigt har du ett coachande förhållningssätt och förmåga att engagera och utveckla dina medarbetare. För att lyckas i rollen behöver du trivas i en miljö där förutsättningarna inte alltid är helt färdigdefinierade. Du har förmåga att skapa ordning i det som är komplext och kan balansera mellan att utveckla arbetssätt och säkerställa leverans här och nu.
Du har ett starkt verksamhetsfokus och trivs i dialogen mellan IT och verksamhet. Du är skicklig på att fånga upp behov, utmana där det behövs och omsätta dessa till lösningar som skapar verkligt värde. Vi ser också att du har erfarenhet av arbete i komplexa organisationer, gärna inom offentlig sektor.
• Erfarenhet av arbete med integrationsplattformar eller API-baserad utveckling
• Erfarenhet av att bygga upp team, arbetssätt eller organisation
• Erfarenhet av förändringsledning
• Erfarenhet av samverkan mellan IT och verksamhet
• Kunskap om ramverk som PM3 eller ITIL
Tjänsten är en tillsvidareanställning vid enhet Gemensam infrastruktur med placering på Sturup.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap
Vi värdesätter mångfald och vi tror att olika perspektiv gör oss bättre. Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad och innehåller urval, tester och intervjuer, vilket säkerställer att alla kandidater behandlas lika och rättvist.
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här
LFV gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings-och
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luftfartsverket
(org.nr 202100-0795), https://lfv.se/ Kontakt
Enhetschef
Johan Bjur johan.bjur@lfv.se
9819985