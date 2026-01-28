Gruppchef Sorteringsanläggning
Vi söker en gruppchef till vår nya sorteringsanläggning!
Vill du vara med och skapa en mer hållbar och resurseffektiv framtid? Hos Tekniska verken tar vi tillvara på resurser som annars skulle gått till spillo - och omvandlar dem till ånga, el, kyla och fjärrvärme.Som gruppchef har du det dagliga operativa ansvaret för driften av en toppmodern sorteringsanläggning som möjliggör materialåtervinning av samhällets avfall. Du är en närvarande ledare i verksamheten och arbetar tätt tillsammans med övriga delar av driftorganisationen för att säkerställa en säker, stabil och effektiv drift.
Du leder ett team av drifttekniker och är en självklar del av den operativa vardagen, där du planerar, prioriterar och löser utmaningar i realtid. Här kombineras ansvar, samarbete och ständig förbättring i en anläggning som spelar en viktig roll i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Dina dagar kommer att fyllas med:
- Personalansvar inklusive rekrytering och bemanningsplanering
- Driftansvar
- Samordning både internt och externt
- Proaktivt arbete för att ständigt upprätthålla och förbättra arbetsmiljön
Är du den vi söker?
Vi ser att du inspirerar och engagerar ditt team genom ett inkluderande ledarskap och bidrar till en positiv arbetsmiljö där samarbete och trivsel står i fokus. Genom din kommunikationsförmåga och samarbetsvilja skapar du delaktighet och engagemang hos medarbetare och samarbetspartners. Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och arbetar proaktivt för att förbättra och effektivisera verksamheten. Du har dessutom ett intresse för teknik!
Erfarenheter du tar med och delar med oss:
- Eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig
- Erfarenhet från industri, produktion eller annan liknande verksamhet
- Erfarenhet av ledarskap, gärna inom teknisk verksamhet
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- B-körkort
Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta rekryterande chef David Rosén, 013-20 82 88. Facklig information lämnas av Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06 och frågor som rör Unionen mejlas till unionen@tekniskaverken.se
. För rekryteringsprocessen ansvarar Filippa Dahlgren, HR-specialist, 013-30 87 41.
Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval i denna rekryteringsprocess. Se därför till att skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 22 februari.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Ersättning
