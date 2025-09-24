Gruppchef HSL - Norrtälje Jour team
Attendo Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Norrtälje Visa alla sjuksköterskejobb i Norrtälje
2025-09-24
Välkommen till en värderings styrd organisation
Vill du vara med i en ny HSL-organisation där vi brinner för kvalitet och verksamhetsutveckling kan detta vara något för dig! Vi söker nu gruppchefer till vårt Mobila team i Norrtälje som är under uppstart från 1/10 2025.
Attendo storsatsar på HSL och har etablerat en egen organisation/region kring HSL i Sverige.
Vi söker därmed HSL-gruppchefer för att vara med att bygga upp ett helt nytt team tillsammans med Verksamhetschef. Regionen kommer innefatta mobila team rehab och sjuksköterske-team, bemannings-sjuksköterskor samt kväll, natt och helg-organisationer.
I din roll som Gruppchef arbetar du självständigt med att bemanna, arbetsleda och utveckla de mobila teamen. Du rapporterar direkt till Verksamhetschef. Du ingår i en kompetent ledningsgrupp där du får stöd och vägledning för att nå framgång i din roll. Vi har en decentraliserad organisation där du får utrymme att utveckla dina idéer och tankar.
Beskrivning av tjänsten
I tjänsten som gruppchef står du som direkt rapporterande chef för de som ingår i teamet. Som gruppchef har du personalansvar och är driftansvarig för respektive team. Mer information om arbetsuppgifter får du under arbetsintervju. Välkommen med din ansökan!
Du kommer ha personalansvar för jour-sjuksköterskor.
Ditt arbete kommer innebära att stötta, skapa engagemang och delaktighet i verksamheten.
Du kommer vara driftansvarig för teamet.
Tätt samarbete med Verksamheterna där dina medarbetare verkar.
Vara en del av att göra Attendo till Sveriges bästa arbetsgivare för HSL-personal.
Tillsvidaretjänst 70-100%
Arbetstider sker dagtid men även jourtid/dagtid, då klinisk tjänstgöring ingår i gruppchefs-rollen.
Tillträdes datum är enligt överenskommelse, ser gärna oktober 2025.
Körkort är krav. Publiceringsdatum2025-09-24
För den här tjänsten söker vi dig med sjuksköterskeexamen.
Du är utvecklingsorienterad, engagerad och lyhörd.
Att du har ett intresse för ledarskap.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom HSL-team.
Eftersom tjänsten har ett tydligt utvecklingsfokus önskar vi att du har ett inre driv gällande verksamhetsutveckling.
Vi värdesätter att du är ekonomiskt medveten.
Du behöver kunna tänka långsiktigt och öppet, vara delaktig i ledningsgrupp.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Du vill arbeta på en arbetsplats där du tillsammans med ditt team kan göra skillnad och ert engagemang uppskattas. Du trivs med att skapa goda relationer med medarbetare och arbetsleda. Du skulle beskriva dig själv som en serviceinriktad och ansvarsfull person som brinner för kvalitet, ledarskap och marknadsföring.
Du är trygg i ditt ledarskap, kommunikativ och förtroendeingivande. Vi lägger vikt vid att du är resultatorienterad och drivs av ständig förbättring. Du är engagerad, flexibel och arbetar strukturerat så väl i grupp som självständigt.
Du har goda kunskaper i Officepaketet och hanterar svenska språket obehindrat i tal och skrift. Du bör vara intresserad av digitaliseringsutveckling.
Om Attendo
Attendo är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag. Mångfald värderas högt, vårt arbete ska stärka individen och vi arbetar för att ge utmärkt service både till våra kunder och kollegor. Attendo verkar i en platt organisation, är en trygg arbetsgivare, med kollektivavtal, avtalsförsäkringar och det finns stora möjligheter att utvecklas. Som medarbetare får du även del av förmåner, däribland friskvårdsbidrag, attraktiva erbjudanden och rabatter via förmånsportalen AttendoPlus i samarbete med Benifex.
All vår omsorg utgår från mänskliga möten - stunder i vardagen där vi visar att vi bryr oss om varandra. På Attendo kallar vid det med hjärta för omsorg.
Attendos ledord är Omtanke, Engagemang och Kompetens.
Med möjlighet till personlig utveckling där du kan göra skillnad.
Vi tror att delaktighet, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap leder till trivsel och arbetsglädje.
Före anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visar upp.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Vi går igenom ansökningarna löpande.
Låt oss tillsammans utveckla framtidens viktigaste bransch! Ersättning
