Gruppchef HR kansli
Polismyndigheten, HR-avdelningen / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-10-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, HR-avdelningen i Stockholm
, Solna
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
HR-avdelningen har i uppgift att skapa förutsättningar för ett verksamhetsdrivet, professionellt, tillgängligt och likvärdigt HR-stöd inom Polismyndigheten. Avdelningen ansvarar för myndighetens övergripande arbete inom bland annat kompetensförsörjning, kompetensutveckling, rekrytering och bemanning, arbetsgivarpolitik/avtal, chef- och medarbetarskap, arbetsmiljö och kultur.
Avdelningskansliet vid HR-avdelningen är drivande och samordnande för verksamhets- och aktivitetsplanering, statistik, uppföljning, analys, budget och omvärldsbevakning. Kansliet ansvarar också för bland annat samordning, beredning, remisser och delningar.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Uppdraget som gruppchef för kansligrupp1
Som chef för kansligrupp 1 rapporterar du till kanslichefen samt ingår i kansliets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar gruppens verksamhet inom området och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde inom t.ex. stab, kansli eller administrativ funktion
• för funktionen relevant examen inom förslagsvis personal, stats eller samhällsvetenskap.
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
• ingått i ledningsforum
• erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
• chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
• erfarenhet av att leda på distans
• erfarenhet av uppföljning på strategisk nivå
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
• analys och helhetssyn
• mål och resultat
• utveckling och förändring
• social säkerhet
• muntlig och skriftlig kommunikation
• skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
ÖVRIGT
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Förtroende arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Chef grupp
Anställningsbenämning: Handläggare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB149/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, HR-avdelningen Kontakt
HR-konsult
Kristina Tercero kristina.tercero@polisen.se 010-56 23 338 Jobbnummer
9565900