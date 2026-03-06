Gruppchef Fastighetsservice
2026-03-06
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Nu söker vi en gruppchef till fastighetsservice i norra Stockholm
Vill du vara med och leda ett engagerat team inom Fastighetsservice samt bidra till att skapa trygga och välskötta bostadsområden.
Marknadsområde Stockholm har ca 75 medarbetare. Verksamheten omfattar ekonomisk och teknisk förvaltning samt fastighetsservice.
Hos oss gör du skillnad
Som gruppchef inom Fastighetsservice hos Riksbyggen får du en central roll i att leda och utveckla ett av våra team i norra Stockholm. Tillsammans med dina medarbetare ser du till att våra kunder - primärt bostadsrättsföreningar men även en del fastighetsbolag och kommersiella fastighetsägare - får tjänster inom fastighetsdrift och fastighetsservice levererade med hög kvalitet.
I denna roll kombinerar du personal- och arbetsledande ansvar med kundorienterat och administrativt arbete i en social och omväxlande roll med många kontaktytor. Du arbetar nära både kunder och medarbetare, planerar resurser, säkerställer att avtal efterlevs och skapar en trygg och effektiv arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Leda och utveckla medarbetare, ansvara för arbetsmiljö, resursplanering, bemanning och arbetsfördelning
• Säkerställa att tjänster levereras enligt avtal med hög kvalitet och kundnöjdhet
• Budget- och resultatansvar för gruppen samt ansvar för att driva rörlig försäljning och kundsamarbeten enligt uppsatta mål för att nå lönsamhet och tillväxt
• Rapporterar till, och samarbeta med leveranschefen i till exempel budgetarbete och verksamhetsplanering
• Hantera administration och fakturering samt registrering och uppföljning
• Kalkylera och ta fram offerter för extratjänster och tilläggstjänster
• Arbeta i nära samarbete med chefskollegor, kundansvariga, ekonomer och förvaltare för att säkerställa god kundvård
Förutom att leda och coacha ditt team är du även Riksbyggenledamot i en av våra bostadsrättsföreningar, vilket innebär kvällsarbete ungefär en gång i månaden.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med en naturlig förmåga att motivera och utveckla ditt team. Du har en professionell framtoning och trivs i en roll där du får ta ansvar, skapa struktur och samtidigt är en del av den dagliga verksamheten.
Du har akademisk utbildning på högskola/universitet som är relevant för tjänsten alternativt erhållit motsvarande erfarenhet genom många års arbetslivserfarenhet inom branschen.
Du har flera års erfarenhet av personalansvar samt resultat- och budgetansvar. Du är van att leda människor i förändringsarbete samt att utveckla och stötta våra medarbetare både som grupp och individ. Du kan möta våra kunders behov på ett affärsmässigt sätt. Du är lösningsorienterad, prestigelös och trivs med att arbeta i en miljö där förändringar och nya förutsättningar är en del av vardagen.
Det är meriterande med arbetslivserfarenhet från fastighetsdrift eller fastighetsservice. Vi värdesätter även erfarenhet av kommersiella fastigheter.
Eftersom tjänsten innebär resor mellan olika lokalkontor och kunder krävs B-körkort och tillgång till egen bil.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Välkommen med din ansökan!
Om du tycker att tjänsten passar väl in på dina kvalifikationer och på hur du vill arbeta, skicka din ansökan snarast via Riksbyggen.se/Om oss/Lediga jobb senast 2026-04-05.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så ansök redan idag!
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Algulin, leveranschef via mejl erik.algulin@riksbyggen.se
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Ersättning
