Business Area Manager- Building Material Till Limab, Göteborg
Jerrie AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-07-30
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, Partille
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, Lerum
eller i hela Sverige
Om tjänstenI rollen som Business Area Manager kommer du ha ett övergripande ansvar över försäljning av mätsystem inom affärsområde Building Material som b.la. omfattar gips, plywood och MDF. Du kommer jobba med hela kundprocessen och identifiera kundprospekts, driva försäljningen och ansvara för orderhantering samt jobba med affärsutveckling. Du kommer ha en självgående roll men givetvis nära samarbete med övriga affärsområdens Business Area Managers och andra interna funktioner som projektavdelning, RnD och produktion. Du utgår från LIMAB:s huvudkontor i Almedal men kommer resa över hela världen för att träffa kunder vid behov och du rapporterar till Försäljningschef Mats Wedell. Vidare kommer du i den här tjänsten att:
ansvara för att affärsområdets årligt fastställda mål uppfylls
bedriva säljarbete för samtliga produkter inom affärsområdet, både för sensorer och system
stödja dotterbolags säljarbete
ansvara för affärsområdets marknadsaktiviteter (mässor, konferenser, marknadsmaterial etc.)
ansvara för affärsområdets strategi- och affärsutveckling samt medverka till framtagande av Product Road Map
ansvara för att processer enligt verksamhetssystemet följs och utvecklas inom affärsområdet
Vi söker dig somhar en relevant teknisk högre akademisk examen eller motsvarande i arbetslivserfarenhet. Du har god erfarenhet av B2B försäljning inom komplexa, tekniska systemlösningar på en global marknad och trivs med att resa internationellt för att träffa dina kunder. Du är van att jobba mot större koncerner och deras stakeholders och har mycket god teknisk förståelse samt grundläggande kunskaper i ekonomi. Du är obehindrad i det svenska och engelska språket i tal och skrift. Det är meriterade om du har relevant säljerfarenhet relaterat till byggmaterial samt om du har ytterligare språkkunskaper inom främst tyska, spanska eller franska.
För att trivas i den här rollen ser vi att du är en engagerad, kommunikativ och utåtriktad person. Detta då det kommer vara mycket samarbeten med både interna och externa parter. Du brinner för relationsförsäljning och trivs med att bygga upp långsiktiga samarbeten med dina kunder. Du har ett stort tekniskt intresse och är nyfiken på att förstå hur olika system, produkter och verksamheter fungerar och van vid att sätta dig in i teknisk dokumentation. Du är självgående och framåtlutad i din försäljningsroll och tar gärna egna initiativ.
Vi erbjuder digmöjlighet att få ta ett stort eget ansvar över ditt affärsområde och din försäljning där du kommer få jobba med spännande kunder över hela världen. Vi har ett gott anseende i branschen, starka värderingar och en härlig laganda. Vi är under stark tillväxt.
Din ansökanI den här rekryteringen samarbetar LIMAB med Jerrie. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Jonna Berglöv (from. 10/8 pga. semestertider) på jonna.berglov@jerrie.se
. Du ansöker med bifogat CV på jerrie.se. Urval sker löpande så ett tips är att söka tjänsten så snart som möjligt, dock senast den 7 september. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
(org.nr 556881-2571)
Almedalsvägen 15 (visa karta
)
412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Limab AB Kontakt
Jonna Berglöv jonna.berglov@jerrie.se Jobbnummer
10015633