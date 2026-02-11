Gruppchef Drift Vattenfall Värme Uppsala
2026-02-11
Företagsbeskrivning
I Sverige levererar Vattenfall Värme fjärrvärme, fjärrkyla och ånga till industrier, fastighetsägare och bostadskunder i femton kommuner. Vi levererar hållbar uppvärmning till cirka 200 000 svenska hushåll samt värme, kyla och ånga till industrikunder. Vi arbetar aktivt enligt en tydlig plan för att minska fossila utsläpp i våra städer, vår egen värmeproduktion och från våra leverantörer, med målet att nå nettonollutsläpp år 2040. Att vår huvudprodukt fjärrvärme spelar en så viktig roll i energiomställningen och det nya cirkulära samhället är vi extra stolta över.
Om rollen
Är du en trygg, kommunikativ och handlingskraftig gruppchef som vill forma teamen och driva energiomställningen framåt?
Som en av fyra gruppchefer inom Driftorganisationen på Vattenfall Värme i Uppsala får du en nyckelroll där du växlar mellan strategiskt ledarskap, operativt stöd och långsiktig verksamhetsutveckling för att möta morgondagens krav. Du blir en del av den lokala driftledningsgruppen och tillsammans med kollegor driver du verksamhetens långsiktiga utveckling. Du rapporterar till driftchef.
Du kommer leda tre team med totalt tio engagerade medarbetare och lika många engagerade konsulter:
Team traversförare/bränsleblandare - hantering, blandning och effektiv inmatning av bränsle till våra avfallsanläggningar.
Team externa - säkerställer driften av våra anläggningar utanför Boländerna, bland annat de separata fjärrvärmenäten i Storvreta och Knivsta.
Team produktionssamordnare - koordinerar arbetet mellan drift, underhåll, och entreprenörer. Koordinerar också insatser i den löpande driften. Stort fokus på säker arbetsmiljö. Inom detta team ligger också en nyinrättad planeringsfunktion.
Du arbetar både på kort och lång sikt - från daglig operativ uppföljning med säkerhet och leverans i fokus, till att forma teamens långsiktiga riktning. Rollen är central för att säkerställa att anläggningarna har hög tillförlitlighet, hög verkningsgrad och låg miljöpåverkan. Alltid med säkerhet, hälsa och välmående som första prioritet.
Huvudsakliga ansvarsområden
I rollen förväntas du arbeta systematiskt och långsiktigt för att:
Utveckla varje individ genom coachning, återkoppling, kompetensutveckling och tydliga förväntningar. Säkerställa att både team och medarbetare har rätt förutsättningar, kompetens och struktur för att lyckas - både idag och i framtiden.
Optimera arbetsprocesser och leda förbättringsarbete för ökad driftsäkerhet, kvalitet och leveransprecision. Det innebär också att säkerställa strukturer, rutiner och arbetssätt som stödjer en modern och hållbar drift.
Bygga en kultur där delaktighet, lärande, initiativtagande och ansvarstagande är självklara delar av vardagen. Det omfattar också att driva kontinuerligt förbättringsarbete som höjer säkerhet, kvalitet och effektivitet.
Kravspecifikation
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att leda personal inom industri, energi, produktion eller liknande driftmiljöer.
Är strukturerad, tydlig och trygg i din ledarroll och van att prioritera och hitta lösningar även när mycket händer samtidigt.
Har förmåga att utveckla team, både organisatoriskt och individuellt.
Har god datorvana och gärna erfarenhet av att arbeta med KPI:er, planering, rapportering och förbättringsprocesser.
Eftergymnasial utbildning inom energi, driftteknik, industri-/processteknik eller ledarskap.
Behärskar svenska mycket väl i tal och skrift.
Som person är du tydlig, lyhörd, kommunikativ och har ett starkt självledarskap. Du får energi av att bygga starka team där öppen dialog och samarbete är centralt, och du trivs med att vara en synlig ledare som aktivt stöttar och utvecklar dina medarbetare. Vi ser gärna att du har god förståelse för skiftarbete och de utmaningar som följer med denna typ av verksamhet.
Ytterligare information
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du en roll med stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka. Du blir en del av ett team med kompetenta kollegor. Organisationen är engagerad och motiverad och står inför flera spännande utmaningar. Vi erbjuder ett omväxlande arbete med många kontaktytor.
Att livet i sin helhet ska gå ihop är en självklarhet för oss, vi lägger stor vikt vid att du ska hitta en balans mellan arbete och fritid och erbjuder attraktiva personalförmåner.
Som medarbetare inom Vattenfall bidrar du till att minska beroende av fossil energi. Varje dag värmer fjärrvärme upp hem och byggnader över hela Sverige. Men dess betydelse sträcker sig långt bortom att bara hålla oss varma. Fjärrvärmen avlastar elnätet, minskar vårt beroende av fossil energi och frigör el till andra samhällskritiska behov.
Placering: Uppsala.
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Sista ansökningsdatum är 28 februari 2026. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum.
Nyfiken? Så här får du veta mer!
För information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Åsa Steisjö, telefon 072 083 66 89.För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Carolina Bölander, carolina.boelander@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Stefan Andersson - Akademikerna, Kjell Karlsson - Ledarna, Jan Svensson - SEKO och Patrik Nenzén - Unionen. Du når samtliga via Vattenfalls växel; 08 739 50 00.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
