Gruppchef CL Kungälv
2025-10-09
Gruppchef till lagerverksamheten i Kungälv
Vill du ta nästa steg i din karriär? Är du redo att leda, motivera och inspirera ett team av medarbetare till gemensam framgång? Nu har du chansen - vi söker dig med stort intresse och passion för ledarskap med mycket engagemang för vår verksamhet som vill växa och utvecklas genom rollen som gruppchef.
Om jobbet som gruppchef
I rollen som gruppchef har du personalansvar för cirka 25 lagermedarbetare. Vår verksamhet präglas av högt tempo och innehållet i dina arbetsdagar kan därför variera, men huvudfokuset i rollen är att ha operativt ansvar för din medarbetargrupp. Du ansvarar för att leda, följa upp, coacha och utveckla dina medarbetare i det dagliga arbetet. Ett av dina viktigaste uppdrag som gruppchef är att främja en hälsosam arbetsplats och det åstadkommer du bland annat genom att bedriva ett nära och hälsofrämjande ledarskap. Du har löpande samtal med dina medarbetare och agerar snabbt med stöd och rehabiliteringsåtgärder vid behov. Du samverkar med fack- och skyddsorganisation och arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Utöver det löpande och operativa arbetet som ledare kan du även komma att medverka i olika forum och projekt i syfte att hela tiden förbättra och utveckla såväl dig själv som verksamheten och dess processer. Här förväntas du komma med initiativ och idéer om hur vi kan hela tiden kan utveckla, förbättra och effektivisera arbetet inom lagerverksamheten.
Arbetstiden är förlagd till såväl dag- som kvällstid och veckoslut/helger ingår i schemat. På lagret i Kungälv arbetar drygt 650 personer och i rollen som gruppchef blir du en del av ett engagerat team av chefer som arbetar i nära dialog och samarbete med varandra för att utbyta erfarenheter och dela insikter. Som gruppchef rapporterar du till en av de tre lagercheferna.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har någon form av ledarerfarenhet där du ansvarat för att engagera och motivera andra. Du är duktig på att kommunicera och presentera information på ett tydligt och inspirerande sätt och visar såväl intresse som respekt för mottagarens synpunkter. För oss är det viktigt att du är förtroendeingivande och bra på att bygga tillitsfulla relationer med en stor nyfikenhet för andra. För att vara framgångsrik i den här rollen är viktigt att du är strukturerad, har en personlig mognad och är bra på att bygga tillitsfulla relationer där du är nyfiken på medarbetarna och deras arbete. Det krävs även att du har förmågan att på ett nytänkande, inspirerande och prestigelöst sätt kunna leda och coacha din medarbetargrupp mot gemensamma mål. Tjänsten innebär stundtals ett högt tempo och vi söker dig som är flexibel och trivs i en roll med brett ansvarsområde.
Du som söker den här rollen behöver ha erfarenhet av:
Tidigare ledarerfarenhet, gärna från en större verksamhet eller liknande organisation
Arbete i någon form av verksamhetssystem samt Office-paketet
Tidigare arbete med hälsa och rehab, arbetsmiljö fackliga dialoger är mycket meriterande men inget krav.
Vad händer nu?
För eventuella frågor du är du välkommen att kontakta rekryterande chef Thom Hessel på Thom.Hessel@ica.se
Unionen: Daniela Fagernäsdaniela.fagernas@ica.se
Sista ansökansdag för tjänsten är 2025-10-26, notera att vi gör ett löpande urval till tjänsten och att den kan komma att tillsättas innan sista ansökansdag. Varmt välkommen med din ansökan!
ICA ska spegla våra kunder och samhället, vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenheter. Vi värnar om goda arbetsmiljöförhållanden med mål om helt rökfria arbetsplatser. Om roller kräver det så behöver du genomgå tester, bakgrundskontroller och drogtestning innan anställning.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICA Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
442 40 KUNGÄLV
