Gruppchef Automation Malmö

Dina ansvarsområden
I den här rollen kommer du bli en del av projektverksamheten inom Energy Industries i Sverige som fortsätter att växa. Divisionen ingår i affärsområdet Process Automation som levererar kompletta lösningar inom digitalisering, elektrifiering och automation till kunder inom främst förnybar energi, värme-, vatten- och kärnkraft samt läkemedel-, livsmedel och kemiindustrin i Sverige.
Vi finns idag i Malmö, Kista, Västerås, Mölndal och Umeå och vi arbetar tätt integrerat mellan orterna i våra projektleveranser. Vi söker nu dig som vill anta rollen som gruppchef för automationsingenjörerna i Malmö.
Gruppen består idag av ett 20-tal ingenjörer med hög teknisk kompetens inom automation, Industriell IT och processteknik och som arbetar i projektens alla faser från idé/förstudie till idrifttagning och uppföljning samt eftermarknadsupport till våra slutkunder. Projekten drivs in-house från våra kontor och är av hög teknisk komplexitet.
Vill du leda och utveckla ett kompetent team på frammarsch, som alla är med och skapar ett hållbart samhälle med hjälp av den senaste tekniken, då är detta rätt utmaning för dig!
Placering för denna tjänst är på vårt kontor i Malmö. Rollen rapporterar till Head of Engineering, Sverige.
Som gruppchef har du personalansvaret för gruppen och du driver det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Genom ditt ledarskap främjar du gruppens utvecklingsmöjligheter, både på individnivå och som team.
Du arbetar operativt såväl som strategiskt med gruppen i nära samarbete med andra funktioner i Sverige.
Du blir en innovativ och drivande kraft inom automationsområdet. Du ser kundernas behov och kombinerar din automationsteknikkompetens med de ekonomiska och kommersiella aspekterna.
Du kommer att arbeta nära projektledarna samt sälj- och anbudsgruppen och ni utvecklar tillsammans våra tekniska och kommersiella erbjudanden.
Du stöttar och coachar projektteamen efter behov i genomförandet av projekten/uppdragen.
Du kommer att vara en viktig representant för ABB hos kunder, leverantörer och samarbetspartners.
Du efterlever ABB:s kärnvärden inom säkerhet och integritet, vilket innebär att du tar ansvar för dina egna handlingar samtidigt som du tar hand om dina kollegor och verksamheten.
Högskole- eller civilingenjörsexamen, eller motsvarande yrkeserfarenhet.
Erfarenhet av ledande roller inom automation eller industriell IT, exempelvis linjechef, teknisk projektledare eller ledande ingenjör.
Engagerad och målinriktad, med en personlig ledarförmåga som bidrar till både medarbetares trivsel och hög kundnöjdhet.
Bred teknisk kompetens inom automation (DCS/PLC/SCADA) och industriell IT, samt grundläggande förståelse för el- och instrumentering inom energi- och processindustrin.
Erfarenhet av projektverksamhet inom automation; bakgrund från industri-, konsult- eller entreprenadbranschen är meriterande.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Mer om oss
ABB erbjuder goda utbildnings- och karriärmöjligheter likväl som flera förmåner såsom möjlighet till flexibelt arbete - med större frihet att välja bäst lämpad arbetsplats, komplett IT-utrustning till din hemarbetsplats, friskvårdsbidrag, idrottsaktiviteter, extra föräldralön, hälsoundersökning, arbetstidsförkortning, förmånsportal Benify med privata rabatter och erbjudanden, med mera.
Rekryterande chef Mårten Åkesson, 0727-281640, finns tillgänglig för att svara på dina eventuella frågor. Fackliga kontaktpersoner - Sveriges Ingenjörer: Kenneth Hultman, 0703-49 60 95, Unionen: Mikael Hammar, 0730-88 70 60. Övriga frågor ställs till HR Talent Partner Irma Leijon 072 4612314.
Hör gärna av dig om du är nyfiken och vill veta mer om tjänsten eller hur vi arbetar inom ABB. Låter det här som rollen för dig? Välkommen med din ansökan senast den 18 januari.
Vi ser fram emot din ansökan. Om du vill läsa mer om ABB kan du gå till vår webbplats www.abb.com.
We value people from different backgrounds. Could this be your story? Apply today or visit www.abb.com
to read more about us and learn about the impact of our solutions across the globe. #RunsWhatRunstheWorld Ersättning
