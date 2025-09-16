Grundskollärare NO åk 7-9
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Karlskrona Visa alla grundskollärarjobb i Karlskrona
2025-09-16
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Jämjö kunskapscentrum är en F-9 skola i naturskön miljö i Jämjö. På skolan går ca 670 elever varav 330 på högstadiet. Arbetet på JKC utgår från ett nära samarbete mellan all personal i våra olika professioner för att ha en helhetssyn på eleverna och stötta dem i deras utveckling.
Våra medarbetare kännetecknas av stort engagemang och hög kompetens. Vi arbetar tillsammans för att skapa en så god och trygg lärmiljö som möjligt. Våra elever utvecklas fint under skoltiden och möter engagerade medarbetare som vill det bästa för alla elever.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Som lärare har du en central uppgift i att utveckla undervisningen genom att använda varierade arbetssätt. Du förväntas integrera digitala verktyg som en naturlig del av din undervisning för att skapa en modern och engagerande lärmiljö. En viktig del av ditt arbete är att etablera en trygg och studiemiljö i klassrummet, där eleverna känner sig säkra och motiverade att lära. Du kommer också att arbeta aktivt med att bygga starka professionella relationer med elever, vårdnadshavare, samt med dina kollegor, för att främja en positiv och samarbetsinriktad atmosfär på skolan.Kvalifikationer
Legitimerad lärare
Legitimation att undervisa i årskurs 7-9 . Vi söker dig som har behörighet i No-ämnena. Meriterade med behörighet i matematik.
Vi söker söker dig är bra på att skapa och stärka samarbeten internt och externt, samt bygga nya relationer och vårda befintliga.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276461". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Biträdande Rektor
Lina Axelsson Lina.Axelsson@karlskrona.se 0455304009 Jobbnummer
9511568