Grundskollärare F-3 till Tiundaskolan
2025-09-16
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Vi söker just nu en engagerad lärare som vill vara med och forma framtidens stjärnor. Är du legitimerad grundskollärare med erfarenhet av att undervisa på lågstadiet? Har du förmåga att inspirera och engagera elever i deras lärande? Då kan du vara den vi söker! Hos oss får du möjlighet att utvecklas professionellt i en stimulerande och stödjande miljö, där elevernas bästa alltid står i fokus. Varmt välkommen med din ansökan!
Tiundaskolan är en kommunal skola med från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är placerad i Luthagen med cirka 650 elever och 75 medarbetare. Skolan har ett komplett elevhälsoteam som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Tiundaskolan är en del av Trivselprogrammet. Vi vill att du delar vår grundsyn om alla människors lika värde och lika rättigheter i samhället. På Tiundaskolan finns även ett fritidshem som bestå av cirka 65 elever.
Här kan du läsa mer om Tiundaskolan. (https://tiundaskolan.uppsala.se/)
Som lärare i denna tjänst undervisar du i årskurs F-3 tillsammans med kollegor i arbetslaget. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument. I uppdraget ingår mentorskap. Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.Publiceringsdatum2025-09-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation alternativt inväntar legitimation med behörighet att undervisa i årskurs F-3. Vi ser att du har erfarenhet av undervisning på lågstadiet och arbete och leda arbete med IBIS. Har du erfarenhet av en ledande roll så som förstelärare eller arbetslagsledare ses det som meriterande.
Som person är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har förmågan att leda och samordna grupper och blir på så sätt en referenspunkt för andra. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Maria Franzen, rektor, 018-726 19 19.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
