Grundskollärare årskurs 7-9
2025-12-17
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Vi söker dig som är en trygg ledare i klassrummet, kan bemöta elever, vårdnadshavare och kollegor med respekt. Då vi arbetar nära i våra arbetslag ser vi att du bör tycka om att arbeta i team och ser till elevernas bästa. Du planerar och genomför undervisning enligt styrdokumenten och arbetar aktivt med återkoppling, bedömning och betyg. Du samarbetar med kollegor i arbetslag och ämnesgrupper.
Som lärare har du en central uppgift i att utveckla undervisningen genom att använda varierade arbetssätt. En viktig del av ditt arbete är att etablera en trygg studiemiljö i klassrummet, där eleverna känner sig säkra och motiverade att lära. Samverka med mentorer, elevhälsa och vårdnadshavare för att stödja elevernas lärande och mående.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation att undervisa i no-ämnena och teknik.
Vi söker söker dig som är bra på att skapa och stärka samarbeten internt och externt, samt bygga nya relationer och vårda befintliga.
Du är kommunikativ och tydlig samt har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback. Du trivs med att möta och inspirera ungdomar och har god förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas behov.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal.
