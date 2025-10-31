Grundskollärare årskurs 4-6 Vikariat
2025-10-31
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Svenska * Engelska * Matematik * NO * SO
Lunds Waldorfskola söker en engagerad och ämneskunnig grundskollärare för årskurserna 4-6 till ett vikariat. Tjänsten omfattar undervisning i följande ämnen: svenska, engelska, matematik, NO och SO.
Vi söker dig som vill arbeta utifrån waldorfpedagogikens helhetssyn på lärande och människan, där undervisningen formas i takt med elevernas mognad och utvecklingsbehov.
Skolan är naturnära belägen i Hardeberga utanför Lund och drivs som en idéburen, icke-vinstdrivande stiftelse. Vi har cirka 165 elever i årskurserna F-9 och ett fyrtiotal medarbetare. Waldorfpedagogiken ligger till grund för hela vår verksamhet - från läroplan till vardagskultur - och ger utrymme för kreativitet, ämnesfördjupning och pedagogiskt ansvar.Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Som lärare i årskurs 4-6 kommer du att:
Undervisa i ett eller flera ämnen: svenska, engelska, matematik, NO och SO.
Planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån både Lgr22 och waldorfpedagogikens didaktiska riktlinjer.
Anpassa undervisningen utifrån elevernas mognadsnivå, behov och olika sätt att lära.
Bedöma och dokumentera kunskapsutveckling i enlighet med nationella krav.
Bidra till en trygg och levande skolmiljö där tanke, känsla och vilja ges utrymme.
Samarbeta med kollegor och bidra till skolans hela utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller flera av följande kvalifikationer:
Waldorflärarutbildning (eller pågående), alternativt hög motivation att utbilda dig inom waldorfpedagogik.
Statlig lärarutbildning för grundskolan, inriktning åk 4-6.
Ämnes- och didaktisk kompetens genom utbildning och/eller arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av undervisning i grundskolan, gärna i mellanstadiet.
Erfarenhet av att arbeta med elever med NPF-diagnoser och förståelse för anpassade arbetssätt.
Ett levande engagemang för barns utveckling och ett reflekterande förhållningssätt till lärande.
Vi lägger stor vikt vid rätt person på rätt plats, med fokus på pedagogisk mognad, samarbetsförmåga och ett personligt, tryggt ledarskap i klassrummet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Undervisar med närvaro, struktur och inspiration.
Är ansvarstagande, lösningsfokuserad och vill bidra till skolans utveckling.
Har en inkluderande pedagogisk grundsyn med förståelse för olika behov, särskilt hos elever med NPF.
Har ett reflekterande, lyhört och nyfiket förhållningssätt till både elever och ämnesinnehåll.
Vill bidra till ett skolklimat präglat av respekt, kreativitet och pedagogisk fördjupning.
Anställningsvillkor
Vikariat, omfattning anpassas efter ämneskombination och tillgänglighet.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön enligt kollektivavtal och skolans interna lönetrappa.
Vi ligger något under snittlönen i Lunds kommun, men erbjuder mervärden som:
Pedagogisk frihet och förtroende.
Tid för ämnesfördjupning och individuella samtal.
En långsiktig och meningsfull lärmiljö med fokus på hela människan.
Vid anställning krävs godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: alexander.wiebelt@lundswaldorfskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Lunds Waldorfskola
, https://www.lundswaldorf.se/ Arbetsplats
Lunds Waldorfskola Kontakt
HR-Specialist
Alexander Wiebelt alexander.wiebelt@lundswaldorfskola.se 0760-244685 Jobbnummer
9583029