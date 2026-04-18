Grundskollärare årskurs 1-3
2026-04-18
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.
OM ARBETSPLATSEN
Köpingebro skola är en F-6-skola med verksamhet från 6-13 år. Skolan ligger placerad 200 meter från pågatågsstationen i Köpingebro. På skolan finns cirka 400 elever och ungefär 220 av dessa är inskrivna på skolans fritidshem.
Skolan är vackert belägen med närhet till skog, hav och kommunens naturskola Marietorp. På vår stora skolgård finns olika möjligheter till aktiviteter som främjar lek och rörelse, bland annat har skolgården en konstgräsplan, hinderbana, stor lekyta och bra utrustade lekplatser. Vi har en fullskalig sporthall, meröppet folkbibliotek som även fungerar som skolbibliotek och en skolrestaurang som varje dag serverar eleverna god och näringsrikt kost.
Arbetslagen är indelade i år F-3, år 4-6 samt fritidshem år F-6.
Varje årskurs arbetar i tvärprofessionella team som består av olika professioner som till exempel lärare, fritidspedagog, förskollärare, barnskötare eller pedagogisk resurs. Teamen är anpassade efter elevernas behov och inget team är identiskt med ett annat team. Teamets uppdrag är att skapa den bästa möjliga undervisningssituationen för alla elever och grupper förändras efter behov och utveckling. Teamets uppdrag är också att planera så att alla resurser används på bästa sätt.
Vi satsar på att skapa tillgängliga och inspirerande lärmiljöer som ska främja elevernas utveckling och lärande. Vi har en mycket god tillgång till digitala verktyg.
På skolan finns ett elevhälsoteam bestående av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolkurator, elevkoordinator samt skolpsykolog.
Vår verksamhet är i framkant när det gäller att nå alla elever. Vi vågar prova nytt och har pedagogiska metoder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Vi hittar lösningar - tillsammans andas vi framtidstro!
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en skicklig lärare och som har ett stort engagemang samt erfarenhet av att planera undervisningen i enlighet med läroplanen och andra styrdokument. Undervisningen ska stimulera elevernas utveckling och lärande.
Denna tjänst är en vikariat i åk 2 för läsåret 26/27. Som lärare bidrar du till att lägga grunden för elevernas livslånga lärande. Du skapar en trygg, kreativ och stimulerande lärmiljö där varje elev får möjlighet att lyckas.
Ditt uppdrag innebär:
* Planera, genomföra och utveckla undervisningen
* Följa upp, dokumentera och utvärdera elevernas lärande
* Arbeta i nära samarbete med kollegor i team och arbetslag
* Bidra till en positiv, inkluderande och utvecklande skolmiljöKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad lärare för årskurs 1-3 (alternativt 1-6)
* Har ett tydligt och tryggt ledarskap i klassrummet
* Är nyfiken, relationsskapande och ser styrkan i elevers olikheter
* Brinner för att alla elever ska lyckas både kunskapsmässigt och socialt
Du är en lärare som:
* Skapar arbetsro och trygghet i klassrummet
* Bygger trygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
* Är lösningsfokuserad och ser möjligheter istället för hinder
* Trivs med att samarbeta och utvecklas tillsammans med andra
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Arbetstid: Dagtid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319793". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181)
Nya Rådhuset (visa karta
)
271 80 YSTAD Arbetsplats
Ystads kommun Kontakt
Biträdande rektor
Carola Strömberg carola.stromberg@ystad.se 0411-578508 Jobbnummer
9862548