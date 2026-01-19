Grundskollärare åk 4-6, Hagaskolan
2026-01-19
Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.
Hagaskolan i centrala Umeå är en F-9 skola.
Vi har cirka 550 elever och 80 pedagoger på skolan och är en inkluderad och anpassad verksamhet för elever med hörselnedsättning. Hagaskolan är en av Umeå kommuns övningsskolor vilket innebär att man under läsåret tar emot lärarstudenter på deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Nyfiken på hur det ser ut hos oss? Klicka här!
Vi söker nu en vikarierande lärare för åk 4-6!
Anställningsform
• En tjänst vikariat, heltid, med start från och med snarast, enligt överenskommelse till och med 2027-03-15, med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Du kommer du att undervisa i matematik, NO, svenska och engelska. Du kommer att vara mentor för elever i årskurs 4, där du ansvarar för undervisningen i gruppen utifrån gällande kursplan för verksamheten. Du arbetar i nära samarbete med ditt arbetslag och övriga pedagoger på skolan. Samarbete och undervisning sker även med övriga lärare i årskursen.
Om dig
Du skapar goda förutsättningar till lärande genom tydligt ledarskap som tillgängliggör undervisningen och anpassar. Som person är du flexibel, strukturerad, ansvarsfull samt kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Relationsskapande är en viktig del av uppdraget. Vi ser gärna att du har ett stort engagemang och vill utveckla elevers lärande och din egen undervisning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Lärarlegitimation för åk 4-6
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av teckenspråk och/eller tecken som stöd
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Utbildning, För- och grundskolenämnden, Hagaskolan
Annika Berglund, bitr. rektor 090-165010
