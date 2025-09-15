Grundskollärare
Mönsterås kommun, Tillingeskolan / Grundskollärarjobb / Mönsterås
2025-09-15
Mönsterås kommun, Tillingeskolan
Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 400 medborgare att ge en god service till. Här finns regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med över 1 400 medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tillingeskolan ligger naturskönt i Timmernabben, här finner du närhet till både skog och hav. På skolan går 135 elever i årskurserna F-6. Du kommer jobba i ett proffsigt arbetslag med hög kompetens och behörighet. På skolan jobbar vi efter ledorden: Vi hjälper varandra Och vi gör det tillsammans!
Tillingeskolan är den lilla byskolan där det är lätt att trivas!
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Du kommer vara klasslärare för åk 4 och undervisa i idrott, so, no, teknik och hkk. Tjänsten är på 80%.
Intervjuer kommer ske löpande och tillsättning av tjänst kan ske innan sista ansökningsdag.
Chans till förlängning kan bli aktuellt.Kvalifikationer
Lärarutbildning
ÖVRIGT
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Detta gäller alla förutom om du har en skyddad identitet. Kontakta i så fall istället rekryteringsansvarig via angiven kontaktuppgift. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277125". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mönsterås kommun
(org.nr 212000-0720) Arbetsplats
Mönsterås kommun, Tillingeskolan Kontakt
Rektor
Ulrika Johnsson ulrika.johnsson@monsteras.se 010-353 77 78 Jobbnummer
9509600