Grundskollärare 1-3 - Bäckseda skola
Vetlanda kommun, Grundskola / Grundskollärarjobb / Vetlanda Visa alla grundskollärarjobb i Vetlanda
2026-07-31
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Vill du bidra till elevers lärande, utveckling och trygghet? Till Bäckseda skola söker vi dig som är utbildad lärare med behörighet att undervisa i årskurs1–3.
Tjänsten är i årskurs3, där du blir en del av ett arbetslag med flera pedagoger kring elevgruppen. I klassen arbetar idag två erfarna pedagoger och från hösten utökar vi till tre, vilket ger goda möjligheter till samarbete, flexibilitet och anpassning efter elevernas behov. Undervisningen planeras, genomförs och följs upp tillsammans, och det finns mycket goda förutsättningar att arbeta i mindre grupper och variera arbetssätt efter elevernas förutsättningar.
Hos oss blir du en del av ett arbetslag med kunniga och engagerade kollegor som gärna delar tankar, idéer och erfarenheter. Du planerar och genomför undervisning som ger varje elev möjlighet att nå sin fulla potential. I uppdraget ingår att dokumentera och följa upp elevernas utveckling samt ha en nära dialog med både elever och vårdnadshavare.
Tillsammans med kollegor utvecklar du undervisningen och bidrar till en inspirerande och trygg skolmiljö. Samarbete är en stor och naturlig del av arbetet, där du ingår i ett team som arbetar nära varandra i vardagen.
Bäckseda skola i Vetlanda ligger i en vacker och inspirerande miljö. Här är vår vision att alla trivs, känner sig trygga och utvecklas till sitt bästa jag. Vi är en F‐6‐skola med knappt 300 elever och omkring 40 engagerade medarbetare som tillsammans skapar en lärandemiljö präglad av trygghet, nyfikenhet och utveckling.
Som ny lärare i Vetlanda kommun får du en mentor – en erfaren kollega som fungerar som både lots och bollplank.
Vi söker dig som är en trygg ledare, lyhörd och empatisk, med en kommunikativ och reflekterande hållning. Du skapar engagemang och delaktighet, ser möjligheter framför hinder och möter elever med respekt och värme. Genom goda relationer vägleder du dem och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
(https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod – att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Publiceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
Lärarexamen med behörighet att undervisa i årskurs 1-3.
Erfarenhet av undervisning är meriterande.
Utdrag ut belastningsregistret. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)
Vi lägger vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer hålls löpande.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333812". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda Kommun
(org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta
)
574 41 VETLANDA Arbetsplats
Vetlanda kommun, Grundskola Kontakt
Biträdande rektor
Emma Sollin emma.sollin@vetlanda.se Jobbnummer
10016707