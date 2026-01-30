Grundskolelärare 7-9 MA, FY, TEK
2026-01-30
Deltaskolan i Handen söker lärare i Matematik, Fysik, Teknik
Du har:
behörighet att undervisa i år 7 - 9 (lärarlegitimation)
vill utveckla framtidens skola
brinner för pedagogisk utveckling där eleverna står i fokus
Deltaskolan är en friskola i handen (Haninge kommun), med tre profiler: Må bra, engelska, matematik och Idrott (fotboll & handboll).
Verksamheten strävar mot att skapa den bästa lärandemiljön för eleverna och ge dem de bästa förutsättningarna för att nå grundskolans kunskapsmål. Med det som grund är Deltaskolans målsättning att bli en av Sveriges bästa skolor avseende kunskap och ordning. Vi har begränsat antalet elever i varje klass till ca.20 st. för att kunna erbjuda bästa möjliga lärandemiljö.
Idrott & Hälsa är profilen för de elever som är idrottsintresserade och aktiva i en idrottsförening. Eleven kan välja mellan två inriktningar: Fotboll & handboll. Förutom den ordinarie idrotten kan eleven alltså träna sin specialidrott två pass i veckan. Må bra är profilen för de elever som är idrottsintresserade och inte är aktiva i en idrottsförening utan vill träna på ett gym (Najaden). Matematik och engelska är profilerna för de elever som vill utveckla sig än mer i ämnena.
ARBETSPLATSUPPGIFTER
Undervisning i år 7 - 9. Mentorskap ingår i tjänsten.
Du ska tycka om att arbeta med tonåringar och har förmågan att entusiasmera eleverna.
Du är en person som kommer med konstruktiva förslag på lösningar.
Om du är/eller har varit idrottsledare/tränare så är det en merit.
Du är behörig lärare med lärarlegitimation åk 7-9 i ämnena.
Flytande svenska i tal och skrift
Varaktighet: Tillsvidare
ANSÖKAN skickas till thomas@deltaskolan.se
Har du frågor, ring Thomas Borg 070-4210130 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: thomas@deltaskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Deltaskolan AB
(org.nr 556865-8545) Kontakt
Rektor
Thomas Borg thomas@deltaskolan.se 0704210130 Jobbnummer
9715508