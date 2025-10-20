Grundlärare i fritidshem, Herrestaskolan, Järfälla kommun
2025-10-20
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Som grundlärare i fritidshem på Herrestaskolan blir du en del av ett engagerat kollegium som tror på varje elevs förmåga att växa och lära. Tillsammans skapar ni en lärmiljö där höga förväntningar kombineras med stöd och gemenskap.
I din roll ansvarar du för att planera och leda meningsfulla, pedagogiskt genomtänkta aktiviteter som stimulerar barns utveckling både socialt och kunskapsmässigt. Du bidrar till att främja lek, positiva relationer och en trygg miljö där alla barn känner sig delaktiga.
Tillsammans med ditt arbetslag är du med och formar fritidshemmets verksamhet och skapar en stabil grund för elevernas fortsatta lärande och utveckling, i linje med läroplanens mål och värdegrund.
Vi söker dig som är engagerad och har ett starkt intresse för både fritidshemmets och skolans utveckling. Du har god kännedom om läroplanen och drivs av att följa barns lärande och utveckling. Som lärare i fritidshem brinner du för att skapa en tillgänglig och stimulerande lärmiljö där alla elever får möjlighet att lyckas.
Du är ansvarstagande, flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändringar. Med ett lugnt och strukturerat arbetssätt tar du dig an dina uppgifter på ett professionellt sätt.
Som person tar du gärna initiativ och sätter i gång aktiviteter som engagerar barnen. Du har god förmåga att planera och organisera ditt arbete effektivt. Tydlig kommunikation är en självklarhet för dig, och du har lätt för att bygga relationer och samarbeta med både kollegor och elever alltid med lyhördhet och respekt i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• är utbildad grundlärare i fritidshem
• har erfarenhet av att arbeta som grundlärare i fritidshem
• har erfarenhet av olika former av samverkan (föräldramöten, daglig kontakt etc)
• har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
• har kunskap om barns utveckling
• kan koppla verksamheten till läroplan och övriga styrdokument
• har goda språkkunskaper i svenska och kan uttrycka dig väl i tal och skrift
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
