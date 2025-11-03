Grundlärare, 4-6
2025-11-03
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Stenbackeskolan är en friskola med kristen profil belägen i centrala Uddevalla. Vi har ca 180 elever på vår enparallelliga skola. Hand i hand med de nationella styrdokumenten är värdegrundsarbetet en central del av vår profil som sammanfattas i ordet UNIK.
Utvald- varje människa har ett syfte, är värdefull och värd att satsa på.
Nära- genom relationer bygger vi förtroende och respekt.
Intelligent- alla människor har gåvor, talanger och intelligenser som kan utvecklas.
Kreativ- vi är skapade till att uttrycka oss, utmana omständigheter och skapa nytt.
På Stenbackeskolan möts professionalitet och hjärta. Vi erbjuder en positiv arbetsmiljö i en personlig atmosfär där goda relationer, respekt och engagemang står i centrum. Här får både barn och vuxna möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Nu söker vi dig som vill utvecklas och utmanas tillsammans med Stenbackeskolans positiva och engagerade personal.
Ditt nya jobb
Vi söker en lärare för undervisning i åk 4-6. För rätt person väntar här ett jobb med stor möjlighet till frihet under ansvar där beslutsvägarna är korta. Du kommer ha ansvar för planering, genomförande och bedömning.
Som lärare hos oss förväntas du ha goda ämneskunskaper och förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Vi vill se att Du skapar goda relationer med kollegor och bidrar till arbetslagets gemensamma arbete, samt deltar i skolans övergripande utvecklingsarbete. I din roll som mentor värnar du om du goda och förtroendefulla relationer med både elever och vårdnadshavare som är en viktig del att skapa trygghet och studiero.
Rekrytering sker löpande.
Vid frågor kontakta i första hand Noomi Abrahamsson.
Innan anställning ska lärarlegitimation samt utdrag ur belastningsregistret uppvisas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: rekrytering@stenbackeskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Uddevalla Kristna Skola
Mariebergsvägen 8 (visa karta
)
451 31 UDDEVALLA Arbetsplats
Stenbackeskolan Kontakt
Biträdande rektor
Noomi Abrahamsson noomi.abrahamsson@stenbackeskolan.se 0763-071596 Jobbnummer
