Group Logistics Manager till Orthex Group
2025-10-15
Placering
Önskvärd placering är Tingsryd men annan lokalisering med olika varianter av hybridlösning kan vara möjlig.
Rapporterar till Site Manager Tingsryd och/eller Orthex SCO (Supply Chain Officer)
Orthex Group har en målsättning att bli Europas ledande leverantör av förvaringslösningar för hemmet. I takt med att vi växer ökar våra exportvolymer och den logistiska komplexiteten avsevärt. För att möta dessa utmaningar söker vi nu en Group Logistics Manager som kommer att ha en nyckelroll i att utveckla, effektivisera och framtidssäkra koncernens distributions- och logistikflöden samt försörjningskedjor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Koncernlogistik och distribution
• Definiera och hantera leverantörsbasen för utgående transporter inom Orthex Group.
• Förhandla och säkerställa transportavtal med utvalda leverantörer.
• Utveckla och förvalta effektiva 3PL-lösningar (t.ex. lager i Tyskland) för att möta koncernens distributionsbehov.
• Ansvara för kundlogistik och stödja försäljningsorganisationen i logistikrelaterade frågor.
• Följa upp, analysera och optimera prestanda och kostnader för utgående logistikflöden.
• Leda transportplanering, spedition samt interna och externa logistikflöden.
Supply Chain Management i Tingsryd
• Leda och utveckla försörjningskedjans processer på anläggningen i Tingsryd.
• Stödja Group Sales & Operations Manager i S&OP-processen.
• Optimera lagernivåer och flöden. Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
Vi söker dig med en relevant universitetsutbildning inom logistik, supply chain management, industriell ekonomi eller företagsekonomi.
Du har minst tio års erfarenhet inom området, varav fem år i en ledande befattning.
Du har gedigen erfarenhet av internationell logistik och distribution inom konsumentprodukter, vilket har gett dig en trygghet i att hantera och styra komplexa flöden över gränser och på olika marknader.
Dina kommunikationsfärdigheter i engelska och svenska är mycket goda.
Vidare har du en djup kunskap om transporthanteringssystem och de processer som gör logistiken smidigare, mer effektiv och kostnadseffektiv.
Som person är du lösningsorienterad och sätter kunden i fokus. Du har förmågan att tänka långsiktigt och strategiskt, vilket gör att du kan driva förändringsarbetet med tydligt uppsatta mål och mätbara resultat - alltid med blick för hur logistiken stödjer företagets övergripande strategier.
Vi erbjuder
En spännande möjlighet i ett innovativt och hållbart företag med starka varumärken där du får en nyckelroll. Här får du chansen att påverka och utveckla logistikstrategin på koncernnivå i nära samarbete med kollegor och ledning.
Du blir en del av en samarbetsinriktad och dynamisk arbetsmiljö där du får stort ansvar och möjlighet att göra avtryck. Tjänsten är varierad och utmanande, med breda interna och externa kontaktytor, vilket ger dig goda möjligheter att växa, påverka och bidra till Orthex fortsatta utveckling.
Om Orthex Group
Orthex är ett ledande nordiskt företag inom hushållsprodukter. Orthex erbjuder ett brett sortiment av praktiska och hållbara produkter med målet att göra konsumenternas vardag enklare. De främsta varumärkena är SmartStoreTM (förvaringsprodukter), GastroMaxTM (köksprodukter) och OrthexTM (trädgårds- och hemprodukter).
Orthex strävar efter att vara branschledande inom hållbarhet genom att erbjuda säkra och långlivade produkter samt minska sitt koldioxidavtryck genom att öka andelen återvunna och förnybara råmaterial.
Läs mer på www.orthexgroup.com
Orthex hade en nettoomsättning på 89,7 miljoner euro under 2024. Företaget har kunder i över 40 länder och lokala försäljningsorganisationer i Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Benelux.
I denna rekrytering har Orthex valt att samarbeta med Flodin.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om denna tjänst kontakta Peter Flodin 073 325 52 33.
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
