Group Financial Controller
2025-09-09
Qflow Group formades ur en idé om att samla de bästa företagen i ett gemensamt nätverk för att skapa bättre flow i projekt inom bygg- och anläggningssektorn. Sedan starten 2022 har Qflow vuxit snabbt och består idag av 25 bolag, cirka 875 medarbetare och en omsättning på ca 1,65 miljarder SEK.
Vi söker nu en Group Financial Controller som vill vara med på tillväxtresan och utvecklas tillsammans med koncernen. Här får du en bred och operativ roll i ett expansivt bolag där du arbetar nära Head of Group Finance och stöttar koncernens redovisning och ekonomihantering.
Om rollen I denna roll får du en nyckelposition där ditt främsta fokus är att bidra till en hög kvalitet i koncernens finansiella rapportering och analyser. Du blir en del av ett engagerat team med stor möjlighet att påverka och vara med och forma både din egen roll och Qflows framtida processer.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Löpande bokföring och rapportering för moderbolaget och ett dotterbolag
Delaktighet i budget- och prognosprocessen
Konsolideringsarbete och kvalitetssäkring av finansiella rapporter
Uppföljning och analys av dotterbolagens resultat och finansiella ställning
Delaktighet i processen för årsredovisning
Bidra i förbättringsprojekt kopplat till struktur och rutiner
Vem är du? För att trivas och lyckas i rollen har du en akademisk examen inom ekonomi och flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Personen vi söker har också erfarenhet av koncernredovisning och konsolidering. Har du dessutom arbetat med Cognos och/eller IFRS är det meriterande, men inget krav.
Som person är du analytisk, noggrann och strukturerad, men också serviceinriktad och relationsorienterad. Du trivs i en dynamisk miljö och är nyfiken och pedagogisk i ditt sätt att samarbeta med koncernens olika bolag.
Vad Qflow erbjuder Hos Qflow får du möjlighet att arbeta i en platt organisation med korta beslutsvägar och högt engagemang. Här ges du stort utrymme att påverka och utvecklas i takt med att koncernen växer. Som medarbetare får du dessutom möjlighet att delta i koncernens delägarprogram. Du är placerad på det trevliga kontoret i Hyllie och har möjlighet att arbeta hemifrån flera dagar i veckan.
Har vi väckt din nyfikenhet? I den här rekryteringen samarbetar Qflow med Mpya Finance. Har du frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta:
Kristina Bennet, kristina.bennet@mpya.se
Cathrine Wiberg, cathrine.wiberg@mpya.se
