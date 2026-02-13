Grönyteskötsel i Örebro
2026-02-13
Vi söker två personer som vill jobba hos oss från 1 Maj till 30 september.
Tjänsten innefattar främst gräsklippning och skötsel av grönytor i centrala Örebro. Tex klippning med större åk klippare, handhållen klippare och trimmer.
Vi ser gärna att man är ordningsam, noggran, sköter tider och har en förståelse för att man behöver vara ute även när det regnar.
Ingen tidigare erfarenhet behövs och man kommer vara i en grupp på 4-6 personer.
Körkort behörighet B behövs har man BE behörighet är det ett plus.
Skicka din ansökan till: tallvillageentreprenadab@gmail.com
, skriv säsongsarbetare som ämne.
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
